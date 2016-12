Eliberarea actului de identitate la renumerotarea imobilului

„Printr-o încurcătură de la primărie, m-am trezit la casă cu același număr ca și al vecinului meu. A fost și vina mea că habar n-aveam ce număr are vecinul. În sfârșit, e un fapt consumat, am reușit să primesc alt număr, dar apucasem să fac buletinul pe noua adresă. Problema e că acum trebuie să-l schimb și aș vrea să știu de ce documente am nevoie, că e o situație mai specială. E nevoie de vreun act al vecinului și cam cât costă mișcarea asta?” (Felicia Ștefan).v v vIndiscutabil, în cazul renumerotării imobilului de reședință trebuie obținut un nou act de identitate, în care să apară adresa corectă, altfel confuziile pot provoca situații dintre cele mai neprevăzute. Documentele necesare la un asemenea demers sunt: cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; actul de identitate actual; certificatul de naștere, original și copie; certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie; hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul, original și copie; certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate,în cazul soțului supraviețuitor, original și copie; certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie; documentul cu care se face dovada spațiului de locuit, original și copie.Referitor la costuri, taxa aferentă eliberării actului de identitate este de 11 lei (șapte lei contravaloarea acesteia și patru lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel: la Casieria Primăriei municipiului Con-stanța-Centrul de Informare Cetățeni ori Agenția SPIT (Serviciul Public de Impozite și Taxe) din b-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C, City Park Mall-Centrul de Servicii Publice; la orice Agenție fiscală (SPIT) sau oficiu poștal din municipiul Constanța.Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor. În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate, ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.