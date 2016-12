Elevii bagă strâmbe uniformelor şcolare obligatorii, părinţii şi profesorii salută ideea!

1

http://www.causes.com/causes/566458-impotriva-uniformelor-scolare

"Din pacate dl. Cezar Preda recidiveaza... Se aproprie alegerile si politicienii cauta disperati subiecte care se preteaza la populisme ieftine (chiar gratuite, daca se poate). Pe banii parintilor, dl. Preda crede ca invatamantul va fi reformat daca elevii se vor imbraca in uniforme si vor arata ca si cum scoala si-ar fi facut datoria. Parintii (pe banii lor) se vor induiosa de fotografia in care odraslele lor arata exact ca niste elevi adevarati care chiar au beneficiat de educatie. Profesorii sunt fericiti ca parintii inghit galusca si calitatea educatiei furnizate de ei pe banii contribuabililor nu mai conteaza. Forme fara fond, forma in loc de fond: uni - forma in loc de educatie, abureala politica in loc de reforma reala. Ma tem ca dl. Preda nici macar nu pricepe cat de toxic este demersul sau si chiar crede ca uniformele scolare vor creste procentul de promovati la BAC. Cred ca trebuie sa dam un semnal ca asteptam altceva de la politicieni, aceasta cauza avanseaza prea incet pentru ca presupune o dezbatere reala. Toata lumea este de acord cu salvarea copacilor si impotriva cancerului si oricine poate striga "jos Basescu" Este nevoie de ceva mai mult si anume de o atitudine ! Promovati aceasta cauza prin toate mijloacele, incercati sa va convingeti prietenii, colegii, parintii, pe oricine care, din comoditate, va fi tentat sa zica : "Bravo, avem nevoie de uniforme, scoala romanesca va fi la fel ca inainte" Nu vrem ca scoala romanesca sa se intoarca in timp, nostalgia "ordinii si disciplinei" ceausiste este inca o toxina activa, un drog halucinogen pentru toti cei care nu vor sa gandeasca si mai cred ca defilarea in pas cadentat tine loc de egalitate sociala."