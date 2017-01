Efectele fluorului asupra cavităţii bucale

Pentru sănătatea dumneavoastră

Efectele fluorului asupra cavității bucale

Dragă Ana Maria Cristache, în legătură cu dilemele pe care le ai privind efectele tratamentului cu fluor, Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), este de părere că, înainte de a recurge la această metodă (foarte benefică pentru persoanele care suferă de boli stomatologice precum xerostomia sau gura uscată, afecțiuni gingivale, carii frecvente etc.), se recomandă consultarea unui stomatolog. Atenție la doze! Chiar dacă efectele fluorului asupra cavității bucale sunt pozitive, specialista atrage atenția că trebuie să fim foarte atenți în legătură cu consumul acestuia, deoarece în doze mari devine toxic pentru organism și are efecte secundare. Folosirea excesivă a fluorului duce la dezvoltarea unei boli orale care se manifestă prin apariția de pete albe sau maronii pe smalțul dinților sau, în anumite cazuri mai grave, provoacă descompunerea smalțului și cratere la nivelul dintelui. Acest tip de boală apare, în general, în timpul formării dinților, la copiii sub 6 ani, adulții cu dinții deja formați nefiind expuși unui astfel de risc. Consecințele excesului de fluor Excesul de fluor poate avea efecte adverse și asupra oaselor (fluoroza scheletală) atunci când se acumulează la nivelul acestora, cauzând o debilitare gravă a structurii osoase, care devine fragilă și casantă. Surse de fluor Sursele de fluor sunt variate, de la apa fluorizată și toate alimentele preparate cu acest tip de apă, până la sarea, laptele sau produsele pentru igienă orală fluorizate. Alte surse sunt băuturile obișnuite - sucuri carbogazoase, ceaiul verde și negru, vinul, berea - sau mâncărurile precum peștele, fructele de mare, algele, orezul nedecorticat, grâul gătit sub diferite forme etc.