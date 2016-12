Medicul de gardă

Ecografia abdominală. Când se recomandă

Doamnă Elvira Piroianu, după cum ne-a explicat medicul primar Dă-nuța Cristescu, din cadrul Clinicii Homeomed, nu trebuie să vă faceți griji când se pune problema repetării ecogragiei abdominale. Totul, din cauză că aceasta nu are contraindicații.Când se recomandă. Așa stând lucrurile, ecografia abdominală este des folosită, pentru că majoritatea pa-cienților se tem de eventualele contraindicații ale unor asemenea examinări din simplul motiv că le confundă cu radiografierea. Pentru liniștea apelor, medicul precizează că, față de ecografia abdominală, investigațiile prin radiografiere și computertomografiere, metode de analiză care folosesc raze X, sunt cele care, într-adevăr, prezintă unele restricții în folosire. Un alt avantaj al ecografiei abdominale este și acela că se pot folosi, la nevoie, și aparate de ecografie portabile, astfel că examinarea se poate face inclusiv la patul bolnavului sau la domiciliul acestuia, dacă este nevoie.De precizat că ecografia abdominală se recomandă de medic pentru a depista cauza durerii de natură pentru depistarea eventualilor calculi biliari, inflamații ale colecistului etc. În plus, fiind considerată o metodă foarte eficientă, la ora actuală, este folosită pe scară largă.