E vreo legătură între varicelă şi zona zoster?

Medicul de gardă

E vreo legătură între varicelă și zona zoster?

„Se poate ca un om care deja are zona zoster să transmită boala și la copilul mic, sub formă de varicelă, cum mi-a spus o asistentă? E vreo legătură între varicelă și zona zoster? Mă poate ajuta medi-cul cu niște informații mai clare? Vă mulțumesc!” (Ana Leciu).v v vDa, există o legătură între varicelă și zona zoster, doamnă Leciu. Potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Clinicii Phoenix Eastern Medical Center, circa un sfert dintre adulții care au avut în copilărie varicelă pot face, la maturitate, zona zoster. Totul din cauză că în copilărie, după vindecarea varicelei, virusul se inactivează în celulele nervoase din apropierea coloanei vertebrale. Apoi, din cauze externe, precum o rană, o infecție sau o operație, dar și pe fondul unei imunități scăzute a organismului, virusul se poate reactiva, iar în aceste condiții se declanșează zona zoster. Boala este contagioasă timp de șapte zile, până în momentul în care apar pe corp grupuri de puncte și vezicule, în formă de bandă, în zonă toracelui, a taliei, spatelui sau capului. De menționat că debutează dintr-odată, cu o stare generală proastă, inclusiv febră, bolnavul având o senzație de arsură tegumentară, după care pe corp apar vezicule. După o săptămână, veziculele se usucă, formând o crustă. În plus, zona zoster este însoțită și de dureri, care pot dura chiar și trei luni, deoarece durerea se propagă de-a lungul nervilor. Complicațiile bolii apar însă în momentul în care sunt afectați nervii cerebrali (dureri de cap îndelungate) sau ochii (pericol de orbire). Problema e că bolnavii de zona zoster pot transmite copiilor varicelă, dacă aceștia nu au avut boala până în acel moment. Așadar, prezentarea de urgență la medic este singura soluție în asemenea împrejurări.