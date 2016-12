„E un moft, numai comozii cer aşa ceva!“

Semnale

„E un moft, numai comozii cer așa ceva!“

Mulți locatari nu-și achită întreținerea la timp din cauza programului rigid al casieriei. Referitor la plata prin bancă, reticențele sunt atât de mari, încât un sistem aproape banal în ziua de azi este perceput drept un moft, apanaj al locatarilor comozi.Pentru unii locatari, ziua de plată a întreținerii e un stres în plus nu neapărat din cauza lipsei banilor, ci a programului scurt și rigid al casieriei asociației de proprietari. Plățile prin bancă, deși i-ar putea scuti de asemenea probleme, are puțini adepți, iar acolo unde ei sunt înfocați, apar discuții din ce în ce mai aprinse între locatari și conducerea asociației.„Vă vine să credeți că în anul 2011, când orice se poate plăti prin bancă sau on-line, tocmai întreține-rea la bloc, după mine, o corvoadă în plus la câte altele ne oferă viața în fiecare zi, să nu poată fi posibilă? Am făcut adunare generală, le-am explicat oamenilor că prin bancă totul ar fi mult mai clar și mai rapid. Dar ei nu și nu! Mi-au zis verde că e un moft, numai comozii cer așa ceva! Cel mai tare îi sperie co-misioanele bancare. Le-am explicat, băbește, să înțeleagă toți, că e vorba de sume foarte mici, dar ei se rățoiau la mine și mă acuzau că nu am cum să le înțeleg nevoile financiare, din moment ce mă dau banii afară din casă! Niciodată nu m-au dat banii afară din casă, însă mi-a plăcut să fiu corect, să nu am întârzieri niciunde e vorba de plătit ceva. Asta e problema” – ne-a spus Pascu Arghir, care deși nu face parte din structura de conducere a asociației, s-a implicat și cu alte ocazii în rezolvarea unor probleme de interes comun și a avut succes. De data asta, deși pare depășit de situație, nu este dispus să renunțe. Cel mai tare l-a deranjat atitudinea președintelui, care în loc să încerce să-i convingă pe oameni cât de civilizat ar fi să-și plătească între-ținerea prin bancă, le ține isonul.„Comisioanele bancare ne mai lipseau, în rest...“Deși acceptă că plata prin cont bancar are mulți adepți, președin-tele asociației, Laurențiu Ion, ne-a confirmat că nu se implică serios în acest demers din cauză că ei s-ar afla, cel puțin momentan, în minoritate: „La o adunare generală, dacă n-ai majoritate, nu poți să iei nicio hotărâre! Păi, dacă oamenii mi se plâng că n-au bani, că între-ținerea e mereu mai scumpă iar ei adună restanțe, eu să vin cu fițe din astea? Comisioanele bancare ne mai lipseau, în rest, Dumnezeu cu mila…”. Mai mult, atâta vreme cât legislația nu prevede reguli clare pentru încasarea banilor, președin-tele ne-a mai spus că pentru mulți, plata unui comision bancar, indife-rent cât de mic este, pare o chel-tuială în plus, pe care nu sunt dis-puși să o suporte. În aceste condiții, el însuși o percepe ca un moft!„Se va rupe și bruma de legătură dintre locatari...“Înainte de a încheia discuția, Laurențiu Ion a încercat o schimbare de atitudine, acceptând că plata prin bancă ar simplifica mult lucrurile în... bucătăria asociației, dar nici nu poate ignora vocea majorității, mai ales că aceeași majoritate este de părere că dacă se va schimba sistemul de plată, „Se va rupe și bruma de legătură dintre locatari... La casierie se mai întâlnesc oamenii, mai discută, de una, de alta, ce mai e de făcut în bloc!”.