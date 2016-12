"E un dosar subţire, nu se ştie cât mai durează!"

"E un dosar subțire, nu se știe cât mai durează!"

A fost lovit de o mașină al cărei șofer n-a catadicsit să oprească, deși victima susține că a fost culcată la pământ, plus că i-au fost făcute praf sacoșele doldora cu cumpărături. În timp ce poliția a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de distrugere din culpă în acest caz, a cărui rezolvare nu se știe cât va dura, victima imploră să fie despăgubită cât mai repede.Se numește Gheorghe Carp și locuiește în localitatea Saraiu. Bărbatul ne-a povestit că în ziua de 25 iulie a.c. s-a deplasat la Hârșova, cu scopul de a face o serie de cumpărături pentru familie, pe care le-a pus într-o geantă. În timp ce se afla pe marginea șoselei, așteptând o mașină „de ocazie” pentru a ajunge acasă, un autoturism de teren care se deplasa dinspre Tulcea spre Hârșova l-a lovit pe partea dreaptă. Șoferul a încetinit preț de câteva secunde, apoi și-a continuat drumul, deși bărbatul susține că lovitura l-a trântit la pământ. A sunat imediat la 112 și, la scurtă vreme, a sosit la fața locului un agent de circulație din Hârșova: „M-a lovit mașina, am avut dureri suportabile. Problema care mă doare cel mai tare este că mi-a distrus toate bunurile cumpărate din Hârșova, parte din ele pentru soția mea, nevăzătoare, în valoare de peste 300 de lei, plus că mi-a stricat și ceasul de la mână. Agentul Vasile Pavel a făcut proces-verbal cu bunurile distruse și fotografie de la accident, dar n-a vrut să-mi dea și mie o poză, cu toate că l-am rugat. Mi-a spus doar: «Du-te, domnule, acasă, noi o să dăm la Circulație să vedem a cui e mașina, poate e împrumutată!». Apucasem să văd numărul cât a încetinit și l-am dat agentului”.Au urmat alte declarații…După ce, ulterior, la Postul de Poliție din Saraiu a sosit o adresă din partea Poliției Hârșova, bărbatul a fost chemat să dea o nouă declarație, semnată în fața agentului șef din localitate: „L-am rugat pe domnul agent șef Leontin Baroti să fiu despăgubit cât mai repede, că sunt nevoiaș, dar nu s-a întâmplat asta. Sunt un om simplu… am făcut multe drumuri la poliție și niciun rezultat… De aceea vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați, sunteți singura mea speranță, nu sunt reclamagiu!”.Dosarul, declinat spre HârșovaLeontin Baroti, agent șef în ca-drul Postului de Poliție Saraiu, cunoș-tea situația. Ne-a explicat că a făcut audierea prelimininară, după care a declinat „lucrarea” către Poliția Hâr-șova, după cum prevăd procedurile: „Hârșova o să-i răspundă lui direct, i-am explicat care va fi cursul. Dar dosarul e de gravitate subțire, prejudiciul la 300 de lei… probabil o să mai dureze, nu știu cât. Depinde câte dosare mai are lucrătorul și ce grad de gravitate au. Omenește îl înțeleg, dar documentele trebuie să-și urmeze circuitul conform legii”.Verificările continuă…De la Poliția Hârșova ni s-a spus că răspunzătoare de localitatea Saraiu este Secția VII Poliție Rurală Crucea. Vasile Zelca, inspector în cadrul acestei secții, ne-a explicat că s-a întocmit dosar penal pentru distrugere din culpă în acest caz, aflat în curs de verificări, drept urmare alte relații nu ne-a putut oferi în acest moment.Pe de altă parte, păgubitul, aproa-pe convins că soluționarea dosarului poate să dureze „mult și bine”, imploră: „Părerea mea de om simplu este că dacă poliția stă de vorbă cu șoferul jeep-ului, doar au numărul, poate o să-mi dea banii și îmi retrag plângerea. Propun ceva omenește, să nu ne batem în dosare cu anii… pentru familia mea, 300 de lei înseamnă mulți bani. Dacă oamenii din poliție reușesc să înțeleagă că am și probleme cu soția, care este nevăzătoare, poate mă ajută să recuperez banii mai repede”.Rămâne de văzut dacă păgubitul va avea parte de înțelegerea la care speră.