E ţeapă! Facturile nu aparţin Romtelecom!

SEMNALE

E țeapă! Facturile nu aparțin Romtelecom!

Mai mulți clienți ai Romtelecom au sesizat ziarul nostru că s-au trezit în cutiile poștale cu facturi al căror format este similar cu cel folosit de Romtelecom, situație care le-a creat confuzie. Romtelecom își avertizează abonații că facturile nu le aparțin, le recomandă să le citească foarte atent, să nu le achite, asigurându-i că își rezervă dreptul de a acționa pe căile legale în acest caz. Săracele cutii poștale, câte suportă! Aproape că nu e zi în care să nu le găsim doldora de tot felul de hârțoage cu aparență de... ceva important, în realitate, făcute să ia ochii și banii credulilor. Ne anunță de concursuri cu... jdemii de premii incluse, cu condiția să trimiți înapoi un formular de-al lor completat așa cum trebuie. Dacă ești neatent și apuci să te înscrii la concurs, în locul premiului râvnit, vei constata că ai comandat... din oficiu nu știu ce carte sau obiect neinteresante, ale căror note de plată te vor ustura. Problema e că, chiar dacă ignorați astfel de scrisori, ele vă vor veni, în continuare, și mai multe. Ceea ce îi deranjează pe destinatari este că cineva își permite să le folosească numele și adresa pentru a-și promova țepele și că autoritățile nu se implică. Atenție, imaginația celor care doresc să profite de neatenția sau credulitatea omului nu cunoaște limite, după cum o dovedește și găselnița cu facturile tip Romte-lecom asupra căreia cititorii noștri atrag atenția. „Am primit în cutia poștală multe chestii, chiar și cheia de la o mașină. Ce părere au țeparii ăștia, frate? Chiar ne cred pe toți imbecili? - se întreabă cititorul nostru, Cristian Dan. Însă facturi tip Romtelecom nu credeam că au curaj să trimită, mă gândesc că ar ține de penal. Și alți vecini s-au mirat de conținutul facturii. Vrem să știm dacă Romtelecom are vreo implicare în asta, plătim sau nu?”. Este vorba despre facturi care copiază formatul facturilor Romtelecom (având modelul atașat), prin care clienților acestei companii li se solicită să plătească 527 lei pentru achiziționarea de publicitate prioritară publicată pe pagina de web www.cartedetelefoane.com, deși ei nu solicitaseră un astfel de serviciu. Sfatul companiei: „Nu plătiți astfel de facturi!“ Informată despre această situație, compania își avertizează clienții să verifice cu maximă atenție facturile de acest tip. Vor constata, astfel, că ele au fost trimise de „Romtelemedia Carte de Telefoane SRL” pentru furnizarea de publicitate prioritară, nicidecum de Romtelecom. De asemenea, compania își sfătuiește clienții să își citească cu atenție factura înainte de a o achita (în partea de sus a facturii este trecut „Carte de telefoane”, nu „Romtelecom”) și îi informează că nu are în derulare niciun program prin care oferă astfel de servicii publicitare, că nu administrează site-ul www.cartedetelefoane.com și nu are nicio legătură contractuală sau de altă natură cu societatea „Romtelemedia Carte de Telefoane SRL”. Pentru verificarea facturii Romtelecom și a sumei de plată, clienții pot apela gratuit numărul 1930 din rețeaua Romtelecom (combinația de taste 1-1 pentru clienți persoane juridice) sau pot verifica electronic și gratuit folosind aplicația MyAccount. Mai mult, compania consideră că aceste formulare care folosesc formatul facturii sale creează confuzie în rândurile clienților săi, chiar dacă se menționează cu litere mici că SRL-ul respectiv nu este afiliat cu Romtelecom, considerând că are suficiente motive pentru a lămuri această situație pe căile legale.