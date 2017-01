"E o aberaţie să scumpească gunoiul de patru ori!"

"E o aberație să scumpească gunoiul de patru ori!"

Agenții economici ale căror firme au sediul în propriile apartamente se plâng că, de la 1 martie a.c., vor plăti pentru preluarea gunoiului 50 de lei pe lună, față de 13 lei, cât achitau până acum. Ei consideră că plătesc dublu pentru același serviciu, din moment ce suportă și taxa de habitat. În replică, reprezentantul firmei de salubritate precizează că s-a ajuns la această sumă prin calculul unei pubele de capacitate minimă ridicată o dată pe săptămână de Polaris.Ca persoană fizică, Bordei Crăciun și-a plătit conștiincios taxa de habitat, fără să fi obiectat vreodată asupra cuantumului acesteia. Pe de altă parte, are o firmă al cărei sediu social se află în propriul apartament, biroul său de lucru având o suprafață totală de cinci metri pătrați. Ca agent economic, pentru această suprafață a fost obligat să încheie un contract pentru colectarea gunoiului cu firma Polaris: „Dacă nu făceam contractul, mă amendau. Mie îmi place să fiu corect și, chiar dacă plătesc lună de lună și taxa de habitat, am achitat la fel de conștiincios și taxa de gunoi pentru firmă. Când am plătit ultima dată, mi s-a spus că începând cu luna martie va trebui să plătesc de aproape patru ori mai mult. Am fost informat și-atât. Mi s-a spus sec că așa a stabilit primăria, va trebui să mă conformez! Am discutat și cu alți agenți în situația mea și toți mi-au spus că e o aberație să scumpească gunoiul de patru ori!”.S-a făcut vreo evaluare?Cititorul nostru a precizat că cei aflați în situația lui se întreabă dacă firma de salubritate a făcut vreo evaluare înainte de a scumpi acest serviciu: „Părerea mea este că pentru 50 de lei pe lună, trebuie să se strângă șase-șapte tomberoane de gunoi pe lună, circa 10-15 mc de gunoi. De ce s-a stabilit suma asta groso modo? Să facă și primăria un calcul, pe ce îmi ia 50 de lei, în timp ce eu, pe apartament, mai plătesc și taxa de habitat? Mi se pare o metodă elegantă de a pune banii în buzunarul și așa gol al firmelor mici. Înțeleg că se poartă scumpirile, dar e de-a dreptul exagerat ce s-a făcut”. „Dacă s-ar scumpi o pâine de patru ori dintr-un foc, ce-ar zice domnii de la Polaris? Propunem să se revină la un tarif rezonabil, practic, e vorba de câteva hârtii de la firmă” (Doina Atudoroaie). „Eu nu am ce să le reproșez celor de la Polaris, vin o dată pe săptămână și ridică gunoiul. Consider că taxa de habitat pentru o firmă de apartament e suficientă! De ce trebuie alt contract cu Polaris? Înțeleg că sunt firme mari, unde se strâng multe gunoaie, ceea ce nu e cazul nostru, cu câteva hârtii rătăcite”. (Gabi Felix)De ce s-a făcut recalcularea?Potrivit directorului comercial al Polaris M Holding Constanța, Adrian Itu, recalcularea a fost impusă de faptul că pubelele actuale nu mai corespund standardelor, motiv pentru care trebuie schim-bate. Practic, s-a făcut o recalculare pe situația reală și prin calculul unei pubele de capacitate minimă, ridicată o dată pe săptămână de către Polaris. Este vorba de o sumă minimă de 50 de lei pentru agenții economici, tarif ce corespunde unei cantități de jumătate de metru cub de gunoi pe lună și a serviciilor aferente: „E normal ca oamenii să se revolte atunci când trebuie să plătească mai mult, însă calculele avansate de ei sunt ilare. Nu e vorba că-i taxează cineva pentru 15 mc pe lună, după cum s-au plâns. Dacă era așa, trebuiau să plătească 1500 de lei, pentru că un metru cub, potrivit tarifelor Polaris, costă 100 de lei” - ne-a mai spus reprezentantul Polaris, precizând că tariful a fost aprobat de Consiliul Local și implică serviciile de colectare, transport, inclusiv neutralizare și TVA. Referitor la taxa de habitat, aceasta se aplică numai persoanelor fizice, neavând nicio legătură cu taxa de salubritate percepută agenților economici.