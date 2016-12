E nevoie de tratament după înţărcarea copilului?

Medicul de gardă

E nevoie de tratament după înțărcarea copilului?

„Am doi copii. Pe primul n-am reușit să-l alăptez nici două luni de zile, am avut niște probleme de sănătate și l-am înțărcat. E tare bolnăvicios și sensibil. Pe al doilea l-am alăptat un an și două luni, e mult mai rezistent la boli și vânjos față de frățiorul lui. De ceva timp l-am înțărcat, dar am lapte în continuare. E nevoie să fac tratament? Cu mulțumiri pentru explicații, Alexandra”.v v vCă laptele de mamă este extraordinar de benefic pentru dezvoltarea, sănătatea și evoluția ulterioară a copilului se știe prea bine. Din aceste motive, se și recomandă mamelor, pe toate căile posibile, să facă eforturi pentru a-și alăpta pruncii timp cât mai îndelungat sau măcar până când aceștia împlinesc jumătate de an.Secreție anormală. Dacă, însă, după ce mama și-a înțărcat pruncul sau în afara perioadei de lăuzie sesizează că are secreție de lapte, dr. Kati Blacioti, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed precizează că acest tip de secreție nu este ceva normal. De aceea, astfel de stări nu trebuie amânate, iar persoanele în cauză trebuie să meargă cât mai repede la un specialist endocrinolog. Totul, din cauză că este posibil ca acest tip de lactație să aibă în componență, în afară de apă și celule de grăsime și celule canceroase.De reținut! În situația când, de exemplu, după jumătate de an de la înțărcarea copilașului, femeia se confruntă cu astfel de probleme, de asemenea, ea trebuie să se prezinte de urgență la endocrinolog.Referitor la tratament, la înțărcarea pruncului, numai medicul specialist este în măsură să prescrie un tratament pentru blocarea centrilor nervoși care dau semnalul de secreție a laptelui. În niciun caz nu se recomandă automedicația.