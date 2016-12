Duşmanii feroce ai oricărui job

Dușmanii feroce ai oricărui job

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La orice loc de muncă, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, ar putea să survină trei… dușmani atât de feroce, încât să-ți saboteze fără probleme activitatea și rezultatele muncii tale. Iată despre ce inamici este vorba, potrivit www.avantaje.ro:Conflictul. Adesea, din cauza condițiilor de muncă, a mediului, a lipsei de comunicare, a anumitor nemulțumiri legate de sarcinile de serviciu, a orgoliilor, sau a diferențelor de caracter dintre oameni se nasc tensiuni ce duc la conflict. Potrivit psihologilor, orice situație conflictuală are o bază, care dacă nu este identificată la timp și discutată deschis, poate conduce la izbucniri violente în mediul de lucru. Poate anumiți angajați muncesc mai mult decât alții și efortul nu le este recunoscut, sau observă că șeful acordă mai multă atenție și favoruri anumitor colegi, sau pur și simplu sunt deranjați de modul de lucru al colegului și de personalitatea acestuia. Câteodată, un conflict poate, de multe ori, să fie soluția la problemele nerezolvate, pentru că ele au un rol de semnalare a unor dificultăți ale grupului. Izolarea conflictelor, negându-se situația de criză, nu conduce decât la trecerea conflictului din manifest în latent, iar ceea ce pâna atunci era clar, devine ascuns.Extenuarea. Stresul, lipsa somnului, alimentația necorespunzătoare, programul de lucru, pot duce la instalarea unei stări de slăbiciune fizică și psihică. Oboseala reprezintă lipsa de energie, senzația de extenuare și apatie. Atunci când se instalează un sindrom de suprasolicitare va scădea randamentul psihic și fizic la locul de muncă.În astfel de cazuri, este bine să iei măsuri din timp și să te adresezi medicului de familie pentru investigații și un set de analize. Ar putea ca senzația de epuizare să fie un simptom într-o anumită boală. Cauzele fiziologice ce oferă organismului o stare de oboseală ar putea să fie legate de bolile endocrinologice, neuromusculare, de imunitate și inflamatorii. Sau mai grav, unul din simptomele unor boli de ficat, de rinichi, a cancerului, sau a tuberculozei.Cleveteala. Acest fenomen foarte întâlnit în mediile de lucru, și nu numai, poate să fie nociv datorită deformării adevărului, dar și constructiv, prin legătura care se formează în cadrul grupului. Se pare că toți oamenii au nevoie de ea și că toți bârfesc la un moment dat, din diverse motive. Poate să fie un mod de a pierde timpul la serviciu, de a discredita o persoană, de a ne exprima frustrările legate de mediul de lucru, sau de un anumit subiect. Constă în schimbul de informații în cadrul unui grup restrâns, iar multe dintre informații au o încărcătură afectivă mare. În termeni moderni, am putea spune că socializam. Într-o mică pauză de cafea, facem analiza colegului sau a întregului colectiv, emitem judecați de valoare și așteptăm confirmări din partea interlocutorului. Dacă la început, bârfa are un rol benefic prin faptul că persoanele se simt mai aproape unele de altele, cu timpul, va apărea și partea negativă, căci inevitabil se ajunge la exagerare, răutate și acele comentarii pot răni sau desființa imaginea cuiva.