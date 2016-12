Durerile de spate au leac (1)

Ştire online publicată Vineri, 16 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„La cei 37 de ani ai mei încă mă cred tânără. Dar îmi dau mult de gândit durerile de spate pe care le simt și care mă fac să cred că m-am băbit. Sunt croitoreasă, stau mult pe scaun, dar mi-am cumpărat unul special și nu cred că asta e cauza durerilor. Mă puteți ajuta să scap de de această situație foarte neplăcută, mai ales că am mult de lucru și simt că nu mai fac față. Trebuie să spun că am început să iau tot felul de medicamente, dar la medic nu am fost. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere” – Vali B., din Constanța. *** Cauzele durerilor de spate pot fi diverse, pornind de la supunerea coloanei vertebrale la tensiuni prea mari, tasarea nervilor datorită unei poziții incorecte a corpului, mergând până la încordarea mușchilor gâtului și chiar ai mijlocului. Potrivit medicului primar Emil Bianu, specialist în medicina fizică, în cazul femeilor, astfel de dureri sunt provocate și de tocurile prea înalte, statisticile arătând că tot mai mulți oameni se plâng de sâcâitoare dureri de spate. Specialistul atrage atenția că ele pot fi rezolvate și cu remedii simple, nu nea-părat cu medicamente, la care puteți re-curge chiar la dumneavoastră acasă. Primul dintre aceste remedii se referă la poziția corectă a spatelui și la necesitatea exercițiilor fizice. „Pentru că locul de muncă al cititoarei dumneavoastră este sedentar, indiferent dacă scaunul este ergonomic sau nu, poziția spatelui trebuie să rămână dreaptă, pentru evitarea acumulărilor tensiunilor la nivel lombar, una dintre cele mai des întâlnite cauze ale apariției durerilor de spate” - precizează dr. Emil Bianu, care susține că exercițiile fizice zilnice pot fortifica atât mușchii abdominali, cât și pe cei ai spatelui, cu condiția ca ele să nu fie complexe, fiind suficiente zilnic măcar 20 de abdomene și parcurgerea pe jos a cel puțin doi kilometri.