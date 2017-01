După multe ore de stat la soare, îşi bate copiii fără milă

Canicula îi supraîncălzește nervii

După multe ore de stat la soare, își bate copiii fără milă

Dureri de cap fără motiv, senzații de leșin, irascibilitate, oboseală exagerată sunt stări pe care foarte multe persoane le acuză în zilele caniculare. Specialiștii susțin că soarele și temperaturile ridicate ne pot slei de putere, ne pot face irascibili sau violenți cu cei din jur, chiar dacă asemenea stări nu ne caracterizează. În general, lunile de vară corespund cu perioadele preferate pentru vacanțe și concedii. Din păcate, multe persoane abuzează și se expun exagerat la razele fierbinți ale soarelui, făcând abstracție de recomandările specialiștilor privind adoptarea unui regim special de viață, dar și al unei alimentații diferite în această perioadă a anului. În această categorie își încadrează fiica și cititoarea noastră Natalia Viorica P., din Constanța. Aceasta este disperată că fiica sa, după ce se întoarce de la plajă, își varsă toți nervii acumulați în lungile ore de stat la soare pe copii, pe care-i bate cu sălbăticie. „Sunt o mamă disperată, v-o spun cu sinceritate, dar numai în perioada verii. Fiicei mele îi place extrem de mult să facă plajă, și nepoților la fel, și stau la soare de dimineața până seara, mai ales că este profesoară și are vara liberă. Chipurile, se scuză că închiriază o umbrelă și nu ține copiii la soare în orele interzise, dar lucrurile nu stau deloc așa. Deși ar trebui să vină acasă relaxați, ei vin cu toții nervoși. Nici nu intră bine în casă, că încep să se ia la harță din toate prostiile, iar fiică-mea îi altoiește bine. Am uitat să vă spun că nepoții mei, amândoi băieți, au 10, respectiv 12 ani și sunt destul de năzdrăvani, de multe ori bătându-se în parte cu mamă-sa. Citesc această rubrică din ziarul dumneavoastră, la care sunt abonată, și m-am gândit că mi-ar prinde bine părerea unui psiholog, mai ales că fiică-mea știe că nu-i face bine căldura, dar nu suportă să discutăm pe această temă. Ar fi în stare, dacă o bat la cap, să mă lovească și pe mine. După ce trec căldurile, își revine și îi pare rău de felul cum s-a purtat. Ar putea să-mi spună specialistul ce se întâmplă cu fata mea și cum pot s-o ajut eu, ca mamă? Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere, dar sunt depășită de situație și nici nu vreau s-o pârăsc la nimeni, că doar sunt mama ei și o iubesc nebunește, doar este singurul meu copil”. Canicula dereglează echilibrul organismului Din capul locului, prin toate mijloacele de informare posibile, specialiștii (medici, psihologi) atrag atenția că temperaturile foarte ridicate din timpul verii pot avea efecte negative asupra psihicului. Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că studiile realizate pe această temă demonstrează că temperaturile extreme stresează organismul, care se adaptează greu situației, stare care se transmite și psihic. De regulă, atât temperaturile extrem de ridicate, cât și cele foarte scăzute, dar și ploile îndelungate și schimbările bruște de temperatură pot conduce la stări de iritare, anxietate și nervozitate, stres, insomnii, migrene, surmenaj fizic și intelectual, deshidratare, oboseală generală, cu alte cuvinte, o dereglare a întregului echilibru al organismului. Mai multă odihnă Pentru ca problemele cauzate de caniculă să fie ținute sub control, se recomandă mai multă odihnă în această perioadă, consumarea unei cantități cât mai mari de apă, chiar și atunci când nu avem senzația de sete (deshidratarea organismului din cauza căldurii crește irascibilitatea, duce la apariția stărilor de confuzie, accentuate de creșterea tensiunii arteriale, iar unele persoane pot deveni violente, cum este și cazul fiicei dumneavoastră. De aceea, trebuie evitată ieșirea din casă între orele 11 – 16, mai ales dacă avem probleme emoționale, iar camera în care stăm să fie dotată cu aparat de aer condiționat sau de ventilație. Nervozitatea, ca și reacție a organismului la căldură, poate fi depășită printr-o serie de acțiuni de relaxare a organismului. Pentru a parcurge aceste tehnici, specialistul recomandă fiicei dumneavoastră câteva ore de consiliere psihologică, convinsă că după parcurgerea acestora va învăța să se stăpânească și nu-și va mai vărsa nervii pe copii.