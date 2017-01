Ești cetățean European, ai drepturi!

După câte zile se pot anula cumpărăturile online

Cetățenii europeni sunt protejați când fac diverse cumpărături online în alte țări din UE. Astfel, orice persoană care a cumpărat un produs pe această cale are dreptul de a anula acea achiziție, însă trebuie s-o facă într-un anumit termen de la data recepției mărfii. Astfel, dacă înainte de iulie 2014, termenul era de șapte zile, după această dată, termenul s-a dublat, ajungând la 14 zile. În plus, când faceți cumpărături pe Internet în UE, aveți la dispoziție doi ani pentru a solicita repararea sau înlocuirea gratuită a produselor care au defecte sau nu corespund descrierii. Tot în baza legislației UE, produsele pe care le cumpărați online trebuie livrate în interval de 30 de zile de la efectuarea comenzii. Dacă produsul pentru care ați plătit nu este disponibil, vânzătorul trebuie să vă informeze și să vă restituie banii în termen de 30 de zile.De reținut! Aceste reguli nu sunt valabile în cazul rezervărilor pentru vacanță, călătorii, cazare și activități recreative.