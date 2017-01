„Dumnezeu nu se refugiază în anumite mănăstiri!“

Livrarea acatistelor și pomelnicelor către diverse lăcașuri de cult, pe net și contra unor sume impuse, cu ajutorul unor persoane din afara Bisericii, contravine regulilor bisericești, fiind o încercare de a exploata puțina cunoaștere religioasă a unor oameni - susține purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preot Eugen Tănăsescu. De regulă, în clipele de grea încercare, persoanele cu educație religioasă simt nevoia să ceară ajutorul Prea Milostivului Dumnezeu. Ele fac acest lucru atât prin rugăciuni personale, cât și cu sprijinul celor care își închină viața slujirii Divinității - preoții și călugării - care sunt aleși ca mijlocitori. Modalitatea tradițională de a cere rugăciunile acestora este alcătuirea unui pomelnic care cuprinde numele de botez ale celor pentru care dorim să fie înălțate rugăciuni, fie ei vii sau adormiți, membri ai familiei, rude, prieteni și chiar dușmani. Pomelnice on-line Scriam, în ziarul nostru de ieri, că internetul nu a ocolit nici Biserica, referindu-ne la faptul că, de ceva timp, în spațiul virtual s-a lansat și o pagină specială de „curierat” - „Pomelnice.ro”, în cadrul căreia se primesc, atât acatiste, cât și pomelnice, care sunt duse la mănăstirile din Moldova. Oferta este prezentată ca în turism - cu pachete și tarife diferențiate. Administratorul paginii de internet este fiul unui procuror din Pașcani și susține că „Pomelnice.ro” este „un proiect”. Capii Bisericii Ortodoxe Române declară, însă, că „proiectul este o escrocherie”. Pomelnicul se dă în mâna preotului, la Sfântul Altar! Pentru că cititorii noștri doresc să știe dacă această modalitate de expediere a pomelnicelor are valoare religioasă, l-am rugat pe purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preot Eugen Tănăsescu, să ne dea câteva explicații în acest sens. Astfel, am aflat că rânduielile bisericești prevăd ca pomelnicele să se dea la Sfântul Altar, direct în mâna preotului, fără ca acest lucru să fie condiționat de o anumită sumă de bani. Dacă respectivul credincios dorește să doneze o anumită sumă Bisericii, o poate face, așa cum, dealtfel, este și tradiția la români. Tradiții bisericești inventate… „Chiar dacă o unitate bisericească dispune de un site de prezentare pe internet, acest lucru nu presupune, automat, și servicii de pomeniri on-line. Atrag atenția persoanelor care cunosc mai puțin tradiția bisericească (pentru că un credincios autentic știe foarte bine cum se dă un pomelnic!) să nu apeleze la astfel de servicii, întrucât Biserica nu îngăduie așa ceva, pentru că Dumnezeu nu se refugiază în anumite mănăstiri. Este dreptul fiecărui credincios să se ducă la biserica la care găsește alinare sufletească și acolo, dacă dorește, poate să contribuie cu cât crede că este necesar” – ne-a mai spus preotul Eugen Tănăsescu. De asemenea, reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului a precizat că poșta cu pomelnice este o afacere care contravine normelor și rânduielilor bisericești, o adevărată „bazaconie”, iar această… tradiție inventată de cei care folosesc Biserica pentru a obține propriul profit este doar o încercare de a exploata sentimentele duhovnicești ale anumitor oameni. Mai mult, a ținut să sublinieze că Biserica nu condiționează sumele de bani pe care credincioșii le oferă contra unor servicii religioase. Se poate și altfel… Probabil că puțini credincioși au aflat că și în județul Constanța se poate trimite un pomelnic prin e-mail. Lăcașul de cult care oferă această posibilitate este Sfânta Mănăstire Dervent. Nu este vorba, în nici un caz, despre o activitate de curierat pentru acatiste și pomelnice, pentru că aici lipsesc intermediarii. Părintele vicar Andrei Tudor, starețul Mănăstirii Dervent, ne-a povestit că, de-a lungul timpului, foarte mulți credincioși, atât din țară, cât și din străinătate (Spania, Portugalia etc.), îi rugau, prin telefon, să-i pomenească la slujbe, întrucât nu aveau posibilitatea să se deplaseze personal la acest lăcaș de cult. Așa s-a născut ideea unui serviciu de trimitere mesaje-pomelnice prin intermediul site-ului de prezentare a mănăstirii, creat special pentru acele persoane, care, din anumite motive, nu pot ajunge pentru a înmâna personal preotului pomelnicele de pomenit la Sfintele Rugăciuni. „Credincioșii ne-au cerut acest lucru și trebuie să acceptăm că este un mijloc de comunicare rapid, pe care nu este păcat să-l utilizăm, însă numai cu condiția să fie folosit doar de Biserică, fără niciun fel de intermediar din afară. Asta nu anulează spovedania sau rugăciunile personale. Aș vrea să mai spun că oamenii ne cer sfaturi prin e-mail, și nu văd ce impedimente ar fi să-i ajutăm și pe această cale, atâta vreme cât nu folosim oameni din afara bisericii, cum se întâmplă în cazul relatat de dumneavoastră. Se vede că nu este o activitate sub oblăduirea Bisericii. Eu cred că forurile competente ar trebui sesizate pentru tragerea la răspundere a celor care folosesc tot felul de tehnici în numele Bisericii”. Cine accesează site-ul de prezentare Dervent.ro observă că darul credincioșilor pentru acest sfânt lăcaș nu este condiționat în niciun fel. Dacă, potrivit tradiției, cineva dorește să contribuie la altarul bisericii, o poate face sub formă de donație, expediind banii prin mandat poștal sau în conturile bancare menționate în site.