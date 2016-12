Dulciurile care se transformă în boli

1

Lasa-te de meserie dr.Blacioti Chirata ca bagi copii nevinovati in pamant... !

Nu va duceti copiii la idioata asta de dr.Chirata Blacioti ca habar nu are de medicina,acum 26 de ani era medic pediatru la Spitalul Judetean si am mers la ea insistand sa-mi interneze copilul in varsta de 11 ani ca acuza mari dureri in partea dreapta si in regiunea ombilicala ,avea temperatura f.mare ,greata ,varsaturi si eu ca mama plangand am insistat sa-i faca internarea ca in mod sigur are nevoie de operatie de apendicita dar m-a trimis cu copilul acasa spunandu-mi ca are o simpla raceala si vrea sa chiuleasca de la scoala iar la ora 2 noaptea copilul nu mai suporta durerile si am fugit imediat cu el la urgenta unde dr.Ion Nicolae m-a luat tot pe mine la cearta ca am tinut copilul acasa pana in ultima clipa si putea sa-mi moara in brate pana la spital ...dar din momentul in care i-am aratat reteta de la aceasta asa zisa dr.Chirata Blacioti care-i daduse ca tratament aspirina acest doctor a ramas fara cuvinte si a fugit imediat cu targa cu copilul in sala de operatie deoarece facuse deja peritonita .DUMNEZEU sa-i dea multa sanatate acestui doctor si dr.ASCHIE IONEL care l-a operat de urgenta si mi-a salvat copilasul in ultimul moment...iar dr.Blacioti Chirata nu-i doresc decat sa treaca prin clipele de groaza prin care am trecut eu si sa aiba lacrimile mele ca sa vada si ea cum este...Nu am mai gasit-o mult timp pe la spital in acea perioada ca maturam cu ea pe jos...cred ca a facut medicina cu spaga daca la un copil cu peritonita ea ii da reteta cu aspirina...