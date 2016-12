Drepturi valabile şi în afara ţării

Drepturi valabile și în afara țării

În ciuda crizei economice, euro-entuziasmul nu a scăzut, dimpotrivă, a câștigat teren. Deși dificultățile se resimt la nivelul tuturor țărilor comunitare, solidaritatea europeană funcționează și este mai necesară ca oricând, Europa, în ansamblul ei, fiind percepută ca o soluție la problemele actuale. În plus, lucrătorii români, salariați sau independenți, care se deplasează în spațiul Uniunii Europene, pot beneficia de prestații familiale, în condițiile legislației române, chiar dacă au părăsit țara, informație insuficient cunoscută de români: „E foarte greu în Spania, însă printr-o rudă care lucrează de șapte ani acolo, am găsit și eu o familie să fac menaj. Am un băiețel cu probleme de sănătate, care primește indemnizație de la stat în țară. Dacă îl iau și pe el cu mine acolo, o să-și piardă indemnizația de handicap?” (V. Mara).v v vCei aflați în astfel de situații este bine să știe că prestațiile familiale de care pot beneficia, în condițiile legislației române, lucrătorii salariați și lucrătorii independenți care se deplasează în interiorul Comunității Europene sunt următoarele: alocația de stat; indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar; indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap.Practic, la nivel local, respon-sabilitatea coordonării procesului de completare a formularelor europene, care vor fi primite atât direct, cât și prin intermediul organismelor de legătură, de la instituțiile competente din cele-lalte state membre ale Uniunii Europene, revine Agenției Jude-țene pentru Prestații Sociale (ASPJ). Referitor la alocația de stat pentru copii, aceasta poate fi primită de copil, în România, chiar dacă părăsește țara, până când împlinește vârsta de 18 ani. În legătură cu indemnizația de handicap, lucrurile stau la fel, însă în astfel de situații legislația impune reevaluarea medicală anuală sau la șase luni de către Comisia de expertiză, în funcție de situație. De asemenea, dacă persoana are dreptul la alocație în conformitate cu legislația sta-tului spaniol, părinții vor completa în Spania un formular special.Având în vedere că fiecare caz are particularitățile lui, pentru elemente suplimentare, ar fi bine să luați legătura cu Agenția de Prestații Sociale (strada Decebal nr. 13 C, Constanța), la unul din următoarele numere (tel. 0241/486.696; 0241/486.695; 0241/612.597.