Dreptul pacientului la dosarul medical

Ştire online publicată Luni, 18 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Printre drepturile cetățenilor europeni definite de Cartea pacientului se numără și informarea corectă asupra stării de sănătate a oricărui bolnav, chiar dacă boala de care suferă este una foarte gravă. Astfel, fiecare persoană are dreptul să primească toate informațiile referitoare la starea de sănătate, la serviciile de sănătate și la modul de folosire a acestora, precum și la toate șansele ce-i pot fi oferite de cercetarea științifică și inovația tehnologică. De asemenea, profesioniștii și toți furnizorii de îngrijiri de sănătate au obligația să ofere o informare personalizată pacientului, adaptat în special particularităților religioase, etnice și lingvistice.Aceste informații trebuie să fie ușor accesibile, înlăturând obstacolele birocratice, educând furnizorii de sănătate, pregătind și distribuind materiale informative.Mai mult decât atât, pacientul are dreptul să-și vadă dosarul medical, să fotocopieze, să pună întrebări și să ceară corectarea eventualelor greșeli.Și nu în ultimul rând, un bolnav internat are dreptul la o informare continuă și detaliată, care poate fi garantată eventual de un tutore. Fiecare individ are dreptul la acces direct la informare asupra cercetărilor știintifice, farmaceutice și inovații tehnologice, fie din resurse publice, fie private, dacă aceasta îndeplinește criteriile de corectitudine și transparență.