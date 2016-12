Dreptul la „spor“ de concediu

„Din acest an, la noi la firmă toată lumea are, prin contract, 20 de zile lucrătoare de concediu, indiferent de vârstă. Chiar dacă cei mai mulți suntem sub 50 de ani, cei cu vechime mai mare au înce-put să facă scandal, vor spor de concediu, dar nimeni nu le-a promis zile în plus. Se pot da mai multe zile de concediu decât arată contractul colectiv?” - întreabă Daniel F.v v vPentru că a fost invocată durata de 20 de zile a concediului de odihnă, Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă, ne-a explicat că cifra nu este întâmplătoare, întrucât, potrivit legislației muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Asta înseamnă că angajatorul este obligat să nu coboare sub această limită. Pe de altă parte, există anumite categorii care au dreptul la concediu suplimentar de trei zile lucrătoare prin lege. Este vorba despre salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Așadar, cei care se află în această situație și nu li se acordă concediul suplimentar, sunt îndreptățiți să fie supărați și să ceară să se respecte legea.