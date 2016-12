Drept răzbunare că nu i-a… cedat în tinereţe, preşedintele „şi-a pus în cap să-mi confişte casa!“

SEMNALE

Drept răzbunare că nu i-a… cedat în tinerețe, președintele „și-a pus în cap să-mi confiște casa!“

Ne-a contactat disperată pentru că se simte hărțuită de conducerea asociației, de mai mulți ani, din orice motiv: „Am 52 de ani și mă prezint Mădălina. Comentariile vă aparțin, nu vreau să fiu acuzată că-mi fac reclamă la ziar, dar am o problemă pe care numai dumneavoastră mă puteți ajuta s-o rezolv cât se poate, că sută la sută doar Dumnezeu ar putea”. După această introducere, femeia ne-a povestit că locuiește singură într-un apartament foarte frumos, dar nu se poate bucura de liniște întrucât se simte hărțuită, de mai mulți ani, de președintele asociației de proprietari, care îi impută neachitarea la termen a întreținerii sau acumularea unor restanțe „pe care eu le-am pus mereu la îndoială. Totuși, ca să scap de necazuri, la începutul anului am achitat integral datoriile cu bani împrumutați. Cu toate astea, președintele mi-a trimis vorbă prin administrator că dacă n-o să-mi plătesc restanțele, o să-mi confiște casa, că așa spune legea, să mă aștept că o să-mi trimită executorul pe cap. Care datorii, care restanțe, domnule președinte? Poate alea din tinerețe, că de altele n-am idee! Sunt obligată să spun, n-am încotro, că noi doi am avut o legătură de prietenie în tinerețe, când nu i-am cedat, iar drept răzbunare, președintele și-a pus în cap să-mi confiște casa. M-am gândit că prin dumneavoastră se poate lămuri problema asta, ca să știe toți ce pătimesc și câte am pătimit până acum din partea acestui om, care se dă acum mare familist, dar uită că a fost mare fustangiu la viața lui. Am speranța că va termina cu acest circ și o să mă lase în pace. Vreau să-l mai întreb de ce nu-și respectă administratora programul (am auzit că o ține în brațe), că de câte ori m-am dus să plătesc era închisă casieria? Vă mulțumesc pentru înțelegere”. Președintele are altă variantă Contactat, președintele asociației a confirmat că… se duelează verbal „cu femeia asta, că altfel nu pot să-i spun, cu toate că îmi place să respect femeile. O întreb și eu de ce nu spune că ea mă terorizează pe mine, nicidecum eu pe ea?”. De asemenea, reprezentantul asociației a recunoscut că este „foarte apăsat” atât cu obligațiile care-i revin în calitatea de președinte, cât și cu îndatoririle locatarilor: „Asta e procedura la noi în asociație, cei care uită să-și achite întreținerea la timp sunt terorizați de mine, cu toate că nu e un cuvânt potrivit. Mai degrabă îi bat la cap ca să-și aducă aminte de asta. Vă dați seama că dacă eram mai moale nu mai plătea nimeni? Unii chiar o duc mai greu cu banii, dar avem și oameni care nu vor să plătească numai așa, din răzbunare, cum este dânsa”. Președintele susține că fiica „restanțierei”, cu care a avut recent o discuție pe această temă, nu-și explică de ce mama ei a acumulat restanțe la întreținere atâta vreme cât chiar ea i-a dat, lună de lună, banii necesari pentru aceste datorii. „Fata s-a angajat să plătească ea restanțele și m-a rugat s-o scuz pe mama ei, că e mai dificilă, dându-mi de înțeles că și relația dintre ele este încordată și rece. Deh, a fost o intelectuală la viața ei plină de ifose și pretenții! Despre presupusa relație din tinerețe cu care se laudă nu vreau să comentez nimic, doar sunt bărbat. Totuși, vă rog să nu-mi pomeniți numele!”. „Cu el îmi reglez conturile, nu cu dumneata!” Referitor la reproșurile la adresa ei, administratorul asociației ne-a spus că nu-și aduce aminte să fi fost vreo zi în care să nu-și fi respectat programul de încasări. Mai mult, știind că „doamna Mădă” este o persoană mai dificilă, a încercat în termeni pașnici s-o convingă să-și plătească întreținerea, dar de fiecare dată s-a lovit de același răspuns: „Cu el îmi reglez conturile, nu cu dumneata, să mă lași în pace!” v v v Fie că reprezentați o asociație, fie că sunteți simpli locatari, vă invităm să ne spuneți dacă traiul la bloc v-a fost bruiat de astfel de episoade?