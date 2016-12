Doreşte s-o moştenească numai fiul cel mic

Dorește s-o moștenească numai fiul cel mic

„Am doi copii care nu se înțeleg deloc. De fapt, oricât de mult m-am străduit eu să-i educ așa cum trebuie, n-am reușit. Probabil și din cauză că sunt văduvă și i-am crescut singură de mici, băiatul cel mare s-a dat întotdeauna șeful familiei. Casă proprietate n-am avut niciodată. Mulți ani am locuit cu chirie, apoi m-am mutat la băiatul cel mic, într-un apartament cumpărat din banii lui. Dar actele sunt pe numele meu, din cauză că el a avut un proces și i-a fost frică de sechestru. După aproape patru ani a câștigat procesul și acum poate să devină el proprietarul apartamentului, însă actele notariale costă foarte mult, deocamdată nu ne permitem acest lucru. Aș vrea să știu dacă pot să rezolv problema asta mai simplu, cu un testament pe numele lui (mai ales că sufăr de o boală incurabilă), iar casa trebuie să revină celui mic, pentru că el a cumpărat-o, fratele lui neavând nici o contribuție. Am fost la un notar, dar era foarte aglomerat și mi-a spus să mă duc cu actele. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor”. (S. Nadia, din Năvodari). Testamentul olograf Un demers mai simplu, așa cum îl doriți, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru, este testamentul olograf. Acesta va fi scris în întregime, datat și semnat cu mâna dumnevoastră și poate fi făcut oriunde, oricând și fără participarea vreunei alte persoane. Pentru simplitatea formelor sale, testamentul olograf prezintă incontestabile avantaje practice. De asemenea, el poate fi păstrat secret și poate fi revocat oricând, fie prin redactarea unui alt testament, fie, pur și simplu, prin distrugerea lui materială făcută în mod voluntar de testator. Inconvenientele testamentului olograf Testamentul olograf prezintă însă inconvenientele pe care le are orice act sub semnătură privată, putând fi contestat de partea interesată. De asemenea, el este supus pericolului de a fi sustras și deci de a nu putea fi dovedit. Testamentul autentic este mai sigur Pentru înlăturarea acestor riscuri este de preferat testamentul autentificat de un notar public. Primind girul unei autorități care verifică la autentificare conținutul său, testamentul autentic este mai puțin expus invalidării și contestațiilor. Întrucât un exemplar din acest testament rămâne întotdeauna la notarul public, pierderea, distrugerea sau ascunderea exemplarului testatorului nu creează nici un fel de dificultăți moștenitorilor în dovedirea lui. Testamentul autentic poate fi instrumentat atât la sediul notarului public, cât și la domiciliul testatorului, în cazul în care acesta nu se poate deplasa. Contractul de vânzare-cumpărare – inatacabil! De departe, însă, formula cea mai sigură, ce nu poate fi atacată în instanță de părțile interesate rămâne contractul de vânzare-cumpărare. Este adevărat că perfectarea acestuia presupune costuri notariale consistente, însă merită efortul.