Document indispensabil „fix“ la momentul angajării

Doamnă Violeta Banu, când se pune problema angajării unei persoane, printre alte documente pe care le solicită angajatorul, legea cere și prezentarea unui certificat medical cu analize specifice pentru asemenea împrejurări. După cum ne-a explicat Mihaela Crivea, promisiunea candidaților la acel post că vor aduce, ulterior, acest certificat (pentru obținerea căruia este nevoie, într-adevăr, de efectuarea unui set complet de analize, care presupune alergătură și timp), nu constituie derogare de la lege. Așadar, certificatul medical este un document indispensabil „fix” la momentul angajării, ca să vă cităm pe dumneavoastră. Și nu numai…Necesar și în alte situații. Că acest document este foarte important o dovedește și faptul că este obligatoriu și în alte împrejuări, precum: a) la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de șase luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și, de un an, în celelalte situații; b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă; c) la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară; e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății; f) periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli etc. Sănătatea angajatului, esențială. O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical întrucât acesta reprezintă confirmarea faptului că acel candidat este apt să presteze munca respectivă.