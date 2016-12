„Doar nu vrei să-mi pun toţi angajaţii în cap de dragul tău?“

SEMNALE

„Doar nu vrei să-mi pun toți angajații în cap de dragul tău?“

Angajată la firma unchiului său, o tânără nu mai suportă să fie nedreptățită la nesfârșit pe motiv că angajații ar putea crede că este favorizată de ruda sa. Deși lucrează într-un loc plin de riscuri, a trecut printr-un avort spontan și are probleme cu evoluția sarcinii, angajatorul nu vrea să audă de concediul de risc maternal. Mai mult, o avertizează că dacă va continua să facă… fițe, i se va închide cartea de muncă din vina salariatului. „Unchiul meu are o firmă care nu a fost afectată prea tare de criză. Are și el meritele lui în asta, ține la disciplină și la corectitudine din partea angajaților. Vă imaginați cât este de drastic cu prezența la muncă și cu concediile! Ca să înțelegeți mai bine că nu exagerez, mă văd obligată să spun că și pe vremea când lucrurile nu erau așa de drastice cu concediile medicale ca acum, colegii care își luau concediu medical erau filați de oamenii unchiului meu, care aveau sarcină să afle dacă respectivii erau bolnavi cu adevărat. Îi întreba numele medicului de familie, odată s-a dus chiar dânsul la medicul unui coleg care își făcuse un obicei să-și ia concediu medical când era mai nasol la firmă. Nu spun că angajații trebuie să profite de anumite legi și să-și ia concedii doar pentru că vor să chiulească, dar cu milităria lui nu sunt de acord. Poate că n-o să mă credeți, dar unchiul meu este, totuși, iubit de angajați. I-a plătit mereu cât a putut de bine, au fost situații când a dat prime din banii lui de acasă, dar el are un fix: nu suportă concediile medicale sau fără plată decât în cazuri urgente. Prin grija lui, avem o minifarmacie la firmă, dacă te doare ceva, te duci la dulap și îți iei ce știi că te ajută!” – ne-a povestit A. D., 31 ani. Ea însăși dușman declarat al „indisciplinei și minciunii”, tânăra susține că situația dificilă în care se află i-ar da dreptul la un concediu de risc maternal, variantă pe care unchiul său o respinge din start: „Mi-a promis că o să-mi aducă un pat la muncă, să mă odihnesc când simt nevoia, numai să nu-mi iau concediu atâtea luni. «Doar nu vrei să-mi pun toți angajații în cap de dragul tău? Dacă mai faci fițe, îți închid cartea de muncă din vina salariatului, atunci să te văd!» - asta e placa lui. Totul, din cauza fixului pe care-l are cu concediile, singurul lucru pentru care nu e privit cu ochi buni de angajați. M-am săturat să tot fiu nedreptățită doar ca să se evite bârfele, că mereu așa face cu mine unchiul meu! Aș pleca, dar în situația mea chiar nu-mi permit să mă lipsesc de salariu, iar la instanță n-o să ajung niciodată, pentru că e sângele meu. Am nevoie să aflu de la dumneavoastră cum le ajută legea pe femeile aflate într-o situație ca a mea, dacă sunt plătite, poate o să-l conving că nu-mi face nicio favoare. Vă mulțumesc din suflet”. v v v Potrivit legii, de concediul de risc maternal poate beneficia gravida salariată sau mama care își reia activitatea la locul de muncă după efectuarea concediului de lăuzie și care desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, dacă angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îi modifice în mod corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale – ne-a explicat Manuela Popa, specialist în probleme de legislația muncii. Durata concediului: maximum 120 de zile Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Indemnizația de risc maternal Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizație de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, al cărei cuantum reprezintă 75% din baza de calcul și care se plătește de angajator cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. Concediul și indemnizația de risc maternal se acordă fără condiție de stagiu de cotizare.