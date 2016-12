Divorţul la notar. Când pot fluiera soţii a pagubă

Divorțul la notar. Când pot fluiera soții a pagubă

Pentru ca un cuplu să pună capăt căsniciei pe cale notarială, trebuie să scoată mulți bani din buzunar. Dacă, însă, în perioada de gândire, soții decid să-și mai dea o șansă, onorariul notarial nu se mai restituie. Soții pot fluiera a pagubă și din alte motive.Din momentul în care notarii publici au fost abilitați să constate desfacerea căsătoriei prin acord a soților și să dispună eliberarea certificatului de divorț, indiferent dacă soții au sau nu copii minori născuți din căsătorie, din afara acesteia sau adoptați, tot mai multe cupluri au divorțat pe această cale. Motivul îl constituie avantajele, dacă le putem numi așa. Astfel, comparativ cu divorțul în instanță, durata despărțirii pe cale notarială este mult mai scurtă (30 de zile), se asigură confidențialitatea procedurii, iar costurile, care, deși sunt semnificative, totuși, sunt mai mici față de cheltuielile presupuse de separarea pe cale judecătorească.Cât se plăteștePotrivit informațiilor primite de la mai multe birouri notariale, onorariul minim pentru procedura divorțului fără copii minori, după cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Justiției nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, divorțul fără copii minori este de 620 lei (500 lei + TVA). În cazul divorțului cu copii minori, tariful minim este de 868 lei (700 lei + TVA). Însă, la aceste prețuri minime, de plecare, se mai adaugă și alte cheltuieli, presupuse de legalizarea actelor, de trimiteri la București etc. Cât privește costurile procedurii cu copii minori, acestea sunt mai ridicate pentru că presupune operațiuni suplimentare și mai complexe.Când se achită onorariulCu toate că există voci potrivit cărora ar fi fost corect ca taxele de divorț să se achite la finalizarea acestuia, iar dacă soții se răzgândesc și nu mai divorțează în cele 30 de zile de gândire, să fie restituite, evident, după ce se reține un comision notarial, în realitate, acestea trebuie musai plătite la momentul deschiderii dosarului de divorț, iar în caz de răzgândire, soții nu-și pot recupera nici măcar o sumă modică. „Am plătit pe din două taxa când am băgat divorțul, iar, între timp, soția s-a răzgândit și nu mai vrea să ne despărțim. I-am cerut notarului banii înapoi, dar a refuzat. S-a și mirat cum de nu știm că taxele notariale, odată plătite, nu se mai restituie la o adică… Nu e obligația notarului să-i avertizeze pe soți că dacă se răzgândesc nu mai primesc niciun ban înapoi? Plus că noi am anunțat notarul după cinci zile, n-a apucat să facă lucrarea pe dosar. Am plătit 976 de lei, sunt niște bani!” (Georgeta C.). „M-am înțeles cu fostul să plătesc eu taxa de divorț - 900 de lei, avem și un copil. Divorțul s-a terminat, el m-a tot amânat cu plata, am început și partajul, am plătit și acolo o grămadă de bani, iar fostul mă tot amână, spune că nu are de unde să-mi dea banii. Mi-a aruncat, în silă, 200 de lei, pe care nu i-am luat. Notarul mi-a spus că nu poate să-l oblige, dacă așa ne-am înțeles… Dar la început ne-a zis că se plătește pe jumate…” (P. Dumitru)Ce arată regulileÎntr-adevăr, după cum am aflat de la mai multe birouri notariale, de obicei, soții plătesc fiecare câte jumătate din valoarea taxei de divorț, obligatoriu la momentul depunerii dosarului. Dacă se întâmplă ca unul dintre soți să fie de acord cu plata întregii taxe, îl poate obliga pe celălalt să-i returneze diferența numai dacă au semnat o convenție notarială în acest sens. Însă, de regulă, părțile sunt avertizate înaintea depunerii cererii de divorț că, în caz de răzgândire, taxa notarială achitată nu se mai restituie. Pe de altă parte, având în vedere că acest tip de divorț se bazează exclusiv pe înțelegerile dintre soți, este numai problema lor cine și cât plătește, nicidecum a notarului.Soluții în ambele cazuriEste esențial ca soții să știe din start că din momentul deschiderii divorțului, echipa notarială începe să lucreze pe dosar, fac tot felul de trimiteri la București, se legalizează o grămadă de acte. Mai mult decât atât, odată divorțul demarat, notarul este obligat să dea oricum o soluție și pe un dosar cu prezentare, și pe unul prin neprezentare. De aceea, recomandarea notarilor este ca soții să se gândească foarte bine înainte de a divorța, mai ales că taxele de partaj ar putea fi și mai consistente, întrucât se calculează în funcție de valoarea bunurilor deținute de cei doi soți.