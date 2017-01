Divorţ la ofiţerul stării civile sau la notar

Peste un an:

Divorț la ofițerul stării civile sau la notar

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Din ianuarie 2011, când va intra în vigoare noul Cod Civil, dacă soții vor stărui în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public va putea elibera certificatul de divorț, fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților. „N-a trecut nici un an de la nuntă și vrem, de fapt mai mult eu, să divorțăm. Totuși, am cu soțul o relație de bună prietenie și sinceritate, dar ca și cuplu suntem un dezastru. Nu mi-am închipuit niciodată că n-o să mă pot acomoda ca soție. Sunt prea multe obligații, eu am crescut singură la părinți, am primit totul pe tavă, iar acum m-am trezit cu o droaie de obligații pe cap, mai ales că soțul e ardelean și are cu totul alte concepții despre familie. O altă problemă pentru care vreau să divorțez este că nu mă simt în stare să cresc un copil, e mult prea complicat pentru mine, cu toate că îmi plac copiii altora. În schimb, soțul meu vrea copii cât mai repede, și încă doi! Mai mult de aici au pornit discuțiile din ultima vreme. Văzând că nu glumesc, soțul a început să dea și el înapoi și pare de acord să ne despărțim, ca să nu ne complicăm viețile și mai tare. Am auzit recent la radio că se poate divorța la un notar, fără să te judeci. Ar fi OK pentru noi să nu facem spectacol la tribunal. Problema e că am întrebat la un notar, iar o funcționară de la cabinet mi-a spus că nu e posibil așa ceva și a râs de mine. Însă eu am auzit cu urechile mele și m-am gândit că dumneavoastră m-ați putea lămuri dacă despre asta e vorba sau n-am înțeles eu bine ce a spus reporterul. Vă mulțumesc din suflet și vreau să știți că citesc zilnic Cuget liber pe net, iar cel mai mult mă interesează paginile de Eveniment!” – Victoria, 32 ani. Proceduri valabile numai pentru divorțul amiabil Dragă Victoria, de auzit, ai auzit bine, însă procedura notarială de desfacere a căsătoriei - la care se adaugă încă o noutate în materie, respectiv divorțul prin Starea Civilă -, vor fi posibile abia din ianuarie 2011. Totul, din cauză că atunci se preconizează că va intra în vigoare noul Cod Civil. Așadar, potrivit explicațiilor date de consilierul juridic Carmen Gigică, conform noilor reglementări, dacă ambii soți sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați, ofițerul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților pot constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii. Cererea se depune de soți, împreună! Sunt câteva proceduri pe care aceste formule de divorț le presupun și pe care le enumerăm în continuare: l cererea de divorț se depune de soți, împreună l ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divorț l la expirarea acestui termen, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat. O noutate a acestor forme de divorț este că pe certificatul de divorț nu se face nicio mențiune care să se refere la culpa soților, cum se obișnuiește în prezent. Dacă apar probleme între soți, notarul respinge cererea de divorț Totuși, este posibil ca soții să nu se înțeleagă asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț. În asemenea situații, divorțul nu merge înainte, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emițând o dispoziție de respingere a cererii de divorț, îndrumând soții să se adreseze instanței de judecată. De asemenea, soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești. Referitor la tarife, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România a declarat că ele vor fi cu 70-80 la sută mai mici față de cele presupuse de divorțul prin instanța de judecată.