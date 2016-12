Divorţ cu pupături şi strângeri de mână…

Căsătoria, ca o joacă?

Divorț cu pupături și strângeri de mână…

Scutiți de stresul unui divorț prin instanță, unde acuzele curg cu nemiluita, majoritatea cuplurilor care se despart la Starea Civilă se pupă și se invită reciproc la viitoarea nuntă, clamându-și libertatea chiar și după câteva luni de căsnicie. De la începutul anului și până acum au divorțat pe această cale 260 de cupluri.Pornind de la această realitate, mama unei fete ce a trecut prin experiența unui divorț la vârsta de 26 de ani… oficializat la Starea Civilă, a considerat că este de datoria ei să atragă atenția asupra unor aspecte, deloc singulare din punctul ei de vedere: "Eu n-am nicio problemă să-mi apară numele, însă fata mea sigur mi-ar face mare scandal. Totuși, mă simt obligată să-mi recunosc niște greșeli din educația fiicei mele, iar cine va dori, sigur va avea ceva de învățat, mai ales că ziarul "Cuget Liber" e citit de multă lume. Problema e că fata mea, care era măritată cu un băiat bun, nu a rezistat în rolul de soție decât șapte luni, și alea trase de păr, mai mult de gura mea. Ca și prieteni, s-au înțeles și se înțeleg și acum bine. Problema e că fiică-mea nu vrea să-și asume niciun fel de obligație ca soție. Am crescut-o în puf, a primit totul pe tavă, având avantajul (sau dezavantajul?) că e singurul copil și, după ce s-a mutat cu soțul ei, a văzut că nu-i așa de simplu. I-am angajat o menajeră să-i rezolve problemele, ginerele meu a con-siderat că, neavând copii, nu au nevoie de slugă în casă și a dat-o afară. De la asta au început să se certe în fiecare zi. Ca să nu-i strice și lui viața, l-a invitat frumos la Starea Civilă, la divorț. Unde e greșeala mea? Am răsfățat-o exagerat, copilul meu nu știe ce e aia responsabilitate sau respect pentru omul de lângă ea. O rebelă pentru mine, o needucată în ochii altora…".După separare, lapte și miere…Pentru că a dorit să-și susțină… copiii la momentul divorțului, cititoarea noastră i-a însoțit la Starea Civilă. Neavând copii, divorțul s-a consumat rapid. Ceea ce i-a atras însă atenția a fost reacția celor mai mulți tineri după despărțire: se pupau, se strângeau în brațe, le mai curgea și câte o lacrimă, mai ceva ca în telenovele. "Cu ani în urmă, îmi aduc aminte că am fost martoră la procesul unei verișoare. Ani de zile s-au stresat cu procesul, le-au tot dat timp de gândire. E adevărat că aveau un copil, dar pe vremea aia divorțul era o mare problemă. Nici nu știu cum e mai bine, ca atunci sau ca acum? Eu cred că ambele situații sunt la extreme. Cam prea ușor se divorțează în ziua de azi! Și cu spectacol! Nu exagerez, cre-deți-mă!", ne-a mai spus femeia.Divorț ieftin, rapid, civilizatCă nu este vorba de niciun fel de exagerare din partea cititoarei noastre, ne-a confirmat și Rodica Crăciun, șefa Serviciului Stare Civilă a municipiului Constanța, care consideră că divorțul pe cale administrativă nu este doar o formă simplă pentru cuplurile fără copii, rapidă (30 de zile) și extrem de ieftină (patru lei pentru un cuplu), cât mai ales civilizată. Dacă divorțul la tribunal se lasă în majoritatea cazurilor cu scântei, la Starea Civilă, cei care se despart sunt tot un zâmbet, ca și când ar veni pentru oficierea căsătoriei, nu pentru destrămarea acesteia: "După ce se despart oficial, se pupă de mama focului, se invită unul pe altul la nunta viitoare, mulți pleacă la braț. Cea mai mare satisfacție a lor este că nu intrăm în viața lor, nu e nevoie să ne spună motivul pentru care divorțează. Cei mai mulți ne spun singuri că nu se potrivesc ca și soți".Nici păstrarea numelui nu-i o piedicăȘefa Stării Civile ne-a mai spus că de la începutul anului și până în prezent, 260 de cupluri au spus adio mariajului, unele cu o… vechime de câteva luni. Ceea ce i-a atras plăcut atenția este faptul că, scutite de stresul indiscreției judecătorilor, cuplurile sunt în stare de orice capriciu, iar păstrarea numelui soților și după separare este unul dintre acestea: "Majoritatea femeilor rămân cu numele soților, lucru pe care puțini bărbați îl admiteau pe vremuri, fie și din răzbunare, nu mai spun că era nevoie de o grămadă de acte pentru asta. Mi se pare mai corect să divorțezi civilizat dacă nu sunt copii la mijloc. Și înainte, deși se luptau cu anii să se despartă și primeau termene peste termene în instanță, cine dorea cu adevărat să divorțeze îndura calvarul și tot nu renunța".Mai nou, prin alte țări, se organi-zează tot felul de ceremonii de divorț.Considerați oportună această formă rapidă de divorț sau credeți că separarea prin instanță ar mai putea da o șansă cuplurilor căsătorite?