Distrugerea Constanţei continuă: Dezastrul de pe strada Tulcei

9

@LOL

Nu cred ca ti-ai gasit cel mai bun exemplu. Spune-mi unde ai vazut in New York masini parcate pe trotuar ,autogara construita in parcarea garii sau un bordel lipit de o geamie.In Constanta exista o biserica cu scarile intr-o benzinarie si o benzinarie cu rastelul de butelii pe scarile bisericii.Numai in creierul bolnav al lui Mazare benzinaria este biserica si biserica este o taraba de unde cumperi o butelie.Cred ca personalul statiei de benzina fumeaza in fata bisericii si credinciosii isi aprind o lumanate in noaptea Invierii langa pompa de benzina.Asta este arhitectura BALAMUC, arhitectura nonconformista preferata de "eroul" tau Mazare.Cum e turcu-i si pistolul.

Răspuns la: Caraghiosilor prefacuti

Adăugat de : LOL, 29 septembrie 2012

In centrul New York-ului, nu exista niciun "parculet" d-asta de colt de bloc. Si nicaieri in vest! Exista parcurile mari, comune, da' in niciun caz...