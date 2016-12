Distanţa legală dintre casele-vecine, negociabilă?

Distanța legală dintre casele-vecine, negociabilă?

Orice tip de construcții se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de centimetri față de linia de hotar. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților, exprimat printr-un înscris autentic,nu pe vorbe. „Când mi-am construit eu casa, acum șapte ani, un vecin avea grădina înspre casa mea, pe toată lungimea casei și pe partea cu ferestrele de lumină. Atunci și-a dat cuvântul că, fiind locul îngust, n-o să construiască nimic. După atâția ani s-a apucat să-și facă o casă pentru bătrânețe, spune el, cu parter și mansardă. A pus fundația când știa că plecăm în concediu, iar când ne-am întors după o lună din Spania, de la copii, am măsurat. Construiește la 49 centimetri față de gardul meu, chiar în fața casei și cu ferestrele spre mine. M-ar interesa ce distanță legală trebuie să fie după legea nouă între case și dacă are voie să-și tragă ferestre spre mine, pentru că vreau să-l dau în judecată în faza asta a construcției. Măcar putea să negocieze cu mine, găseam altă soluție, nu să mă ia ca din oală. Recunosc, sunt oameni cum-secade, ne-am înțeles foarte bine, dar acum a sărit calul, e grav ce a făcut. Cu mulțumiri, Ion C.“.Distanța minimă în construcțiiDin păcate, astfel de situații se văd cu ochiul liber în multe zone ale Constanței, când distanța legală dintre construcții nu prea se respectă și ca urmare a înțelegerii dintre vecini, de regulă, rude foarte apro-piate sau chiar părinți și copii. Dincolo de aceste înțelegeri însă, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că legea trebuie respectată. Mai exact, potrivit reglementărilor din noul Cod Civil, orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de centimetri față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.Limita minimă pentru fereastra de vedereOrientarea ferestrelor este un alt măr al discordiei în astfel de situații. Legislația, și de această dată, este clară, obligând la păstrarea unei distanțe de cel puțin doi metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru. De asemenea, nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor.Cum se calculează distanțaDistanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apro-piat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.Streașina - alte reguliUn alt lucru care trebuie avut în vedere pentru înlăturarea unor eventuale conflicte între vecini se referă la faptul că proprietarul este obligat să își facă streașina casei sale, astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin.Obligațiile de acest fel nu se termină aici, căci legea obligă și la asigurarea unei distanțe minime pentru plantarea arborilor, despre care vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.