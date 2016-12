Dispus să fie decăzut din drepturile părinteşti

Ca să nu mai plătească pensie alimentară propriului copil

Dispus să fie decăzut din drepturile părintești

Decăderea din drepturile părintești este o sancțiune gravă, care se aplică pentru anumite fapte prevăzute de lege, nu după cum i se năzare vreunui părinte. După opt ani de încercări disperate pentru menținerea căsniciei, Ed. H. Vasile, 43 ani, din Constanța, și-a dat seama că singura soluție este divorțul. Cu toate că soția sa a fost găsită de instanță responsabilă pentru eșecul mariajului lor, copilul i-a fost încredințat acesteia, prin hotărâre judecătorească, spre creștere și educare. Nu a făcut recurs, mai ales că avea posibilitatea legală să-și vadă copilul. Din păcate, chiar și despărțiți fiind, bărbatul își acuză fosta soție că este, în continuare, parcă mai mult decât în perioada căsătoriei, cu ochii pe salariul său, iar la orice creștere, cât de nesemnificativă, cere mărirea pensiei alimentare în instanță. Propriul copil – „negociat” cu fosta soție „Respectuos mă adresez dumneavoastră ca să mă ajutați în această problemă, un mare calvar pentru mine. Fosta soție a obținut prin tribunal pensie alimentară pentru copilul nostru minor, un băiețel de nouă ani. Nu vreau să acuz pe nimeni fără dovezi, dar eu cred că are pe cineva la mine la muncă și care îi spune când îmi crește salariul, chiar și cu câțiva lei acolo, și imediat mă dă în judecată ca să-i dau pensie alimentară mai mare copilului și câștigă. Eu cred că vrea tot timpul să-mi facă rău din cauză că este geloasă pe mine că eu am o nouă familie acum, iar ea e singură, și asta din cauză că e o femeie tare dificilă. Ea a câștigat mereu și câștigă și acum mai mult decât mine, dar nu suportă că acum sunt cu altă femeie și altfel nu are cum să-mi facă rău decât cu amărâta asta de pensie. Am și eu o familie acum și, ca fiecare om sunt băgat în tot felul de datorii și nu mai fac față cererilor fostei soții de a mări mereu pensia copilului. De aceea v-am deranjat, ca să-mi spuneți ce pot face ca ea să nu mă mai poată obliga să-i dau pensie mai mare de câte ori îmi crește leafa? Există vreo lege prin care pot să renunț la drepturile mele de părinte sau chiar să fiu decăzut din drepturile părintești, ca să nu mai fiu obligat să-i plătesc pensia alimentară copilului, pe care tot ea o folosește? Oricum, ea tot nu-mi dă voie să-mi vizitez copilul, dar se plânge peste tot că pe mine nu mă interesează băiatul, că nu-l văd cu anii. Femeia asta m-a adus la disperare și, ca să scap de ea, chiar pot să renunț la copilul meu, ca să-mi văd de viața mea mai departe. Nu vă imaginați ce înseamnă să se țină scai de capul tău o femeie rea și geloasă! Vă mulțumesc și vă cer scuze pentru deranj, dar o cunoștință m-a sfătuit să apelez cu încredere la dumneavoastră. Multă sănătate vă doresc”. Copilul nu este o haină de care să te poți debarasa Chiar dacă doriți să renunțați la drepturile față de propriul copil, consilierul juridic Carmen Dumitru ne-a explicat că asta nu implică și eliminarea obligațiilor pe care dumneavoastră, ca tată, le aveți față de acesta. Astfel, conform legii, sunteți obligat și în astfel de cazuri să plătiți pensie alimentară copilului. În același timp, și mama are dreptul să ceară mărirea pensiei alimentare pentru copilul încredințat de instanță ori de câte ori vă crește salariul. Referitor la decăderea din drepturile părintești din motive care ascund trocuri murdare între părinți, așa ceva nu permite legea! Într-adevăr, un părinte poate fi decăzut din drepturile părintești, dar numai pentru infracțiuni grave, pentru care s-a stabilit, ca pedeapsă adiacentă, și decăderea din drepturile părintești de către instanța penală, pe durata stabilită de aceasta. De asemenea, potrivit Codului Familiei, decăderea din drepturile părintești poate apărea și dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului sunt primejduite prin felul de exercitare a drepturilor părintești, prin purtarea abuzivă sau prin neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor părintești etc. De reținut că nici chiar decăderea din drepturile părintești nu îl scutește pe părinte de îndatorirea de a contribui la întreținerea copilului.