Dinţii lipsă trebuie musai înlocuiţi?

Dinții lipsă trebuie musai înlocuiți?

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Am probleme cu banii, iar lucrările dentare sunt destul de scumpe. Mi-am tratat recent o măsea, aveam dureri groaznice, iar stomatologul s-a luat cu mâinile de cap când a văzut că am trei dinți lipsă. Mi-a spus că tre-buie să fac un efort și să rezolv problema, ca să nu se agraveze. Ce pățesc dacă stau așa până când o să am bani? E chiar așa de gravă situația cum mi-a zis dentistul?” (Elena Scutaru).v v vCă nu este vorba despre niciun fel de exagerare din partea specialistului o confirmă și medicul stomatolog Cecilia Stănică. Mai mult, există câteva motive pentru care dinții lipsă trebuie înlocuiți cât mai repede posibil. Totul, din cauza funcțiilor multiple pe care le are un dinte, respectiv masticația, vorbirea, menținerea aspectului buzelor, obrajilor, în general a zonei feței, împiedicarea migrării dinților vecini și, nu în ultimul rând, zâmbetul. Este bine să se știe că dintele pierdut afectează întregul echilibru, generând astfel o serie de probleme: masticația se face cu dificultate, dinții vecini și cei opuși dintelui lipsă începe să migreze și chiar dacă acest lucru nu se observă cu ochiul liber, procesul este rapid. Mai mult, obrajii și buzele par căzute înăuntru, se poate schimba și pronunția anumitor sunete, pot apărea carii, gingivite și parodontite. Stomatologul dumneavoastră v-a recomandat să înlocuiți dinții lipsă pentru a reduce riscul apariției acestor probleme, prin metoda impusă de fiecare caz în parte.