Dinţii galbeni se albesc mai uşor decât cei gri

Pentru sănătatea dumneavoastră

Dinții galbeni se albesc mai ușor decât cei gri

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu înțeleg ce se întâmplă! Am făcut un tratament de albire a dinților și nu se vede efectul. În schimb, sora mea, care avea dinții galbeni față de ai mei, care erau înspre gri, după albire are o dantură de toată frumusețea. Nu am avut curaj să-l întreb pe stomatolog din ce cauză nu mi-a reușit albirea, de aceea m-am gândit să vă cer dumneavoastră lămuriri la această problemă, dacă se poate! Aș vrea să mai aflu dacă pastele de dinți speciale pot să albească dinții? Vă mulțumesc și vă felicit pentru această rubrică!” – Melania A., 43 ani. v v v După cum ne-a explicat dr. Cecilia Bianu Stănică (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân nr. 3), dinții în nuanță de gri nu se albesc atât de bine ca aceia îngălbeniți. Așadar, nu este vorba despre calitatea lucrării stomatologice, cum probabil ați fost tentată să credeți! Totuși, pentru a ajunge la nuanța dorită, ideal ar fi să repetați de câteva ori procedeul de albire, desigur, în funcție și de unele obiceiuri precum fumatul, consumul de cafea sau ceai sau al unor alimente care, de regulă, pătează dinții. Pe de altă parte, este adevărat că procedura de albire a dinților este la modă în ultimii ani, dar asta nu înseamnă că este recomandată tuturor. De aceea, ideal ar fi ca înainte de a vă albi dinții să vă consultați cu un stomatolog, singurul în măsură să vă spună dacă este cazul să optați pentru această procedură. Referitor la pastele de dinți despre care se spune că albesc dinții, este bine să știți că rolul lor este acela de a scoate petele de pe dinți, făcându-i, într-adevăr, să pară mai deschiși la culoare, dar fără a-i albi cu adevărat. Asta din cauză că albirea profesională a dinților are un efect incomparabil mai bun față de celelalte mijloace de decolorare a dinților. Este extrem de important de știut că persoanele care au probleme cu gingiile nu ar trebui să-și albească dinții.