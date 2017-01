Dinţii de lapte nu se extrag înainte de termen

Pentru sănătatea dumneavoastră

Dinții de lapte nu se extrag înainte de termen

Ştire online publicată Luni, 18 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am o fetiță de un an și jumătate. De ceva timp am observat că doi dinți de lapte au început să-și schimbe culoarea și s-o cam doară. Aș vrea să știu ce se întâmplă și ce-i de făcut cu un copil atât de mic. Nu vreau s-o sperii de pe acum cu doctorul stomatolog. Vă mulțumesc” – Luiza Pricop, din Constanța. v v v Cecilia Bianu, medic stomato-log (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că greșeala unor părinți este aceea de a scoate, înainte de termen, dintele de lapte afectat, deși acești dinți trebuie păstrați până la schimbarea lor în mod firesc. Asta, pentru că extragerea lor înainte de termen poate provoca nu numai anomalii dentomaxilare, dereglarea procesului de mestecare a hranei, dar și probleme logopedice. Pentru orice fel de problemă consultați de urgență stomatologul! Indiscutabil, părinții trebuie să acorde atenție tratării dinților de lapte, fără să pornească de la premisa că, oricum, ei tot vor cădea. Eroare totală acest mod de gândire, întrucât se creează condiții pentru ca infecția microbiană să treacă repede la stadiul de carie, atacând structura dintelui permanent (culoarea, forma, mărimea). Dinții de lapte afectați trebuie numaidecât tratați și din alt considerent: ei pot deveni o sursă a unei infecții cronice care provoacă îmbolnăvirea altor organe.