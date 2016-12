Dinţi galbeni. Ce-i de făcut

Medicul de gardă

Dinți galbeni. Ce-i de făcut

„De copil, am avut dinții mai galbeni. Din cauza asta, mama a stat cu gura pe mine să mă spăl corect. Acum am aproape 40 de ani, iar dinții mei tot galbeni sunt, cu toate că îi îngrijesc tot timpul. Mi-am pus niște benzi de albire acasă, cam degeaba... O albire la dentist costă mult pentru mine, am doi copii pe care îi cresc singură și nu îmi permit, deocamdată. Mi-e rușine să merg la ședințele copiilor, simt că trebuie să fac ceva!” – ne-a mărturisit o cititoare.v v vSe spune că, în general, îngălbenirea dinților este urmarea unei igiene dentare precare, „teorie” confirmată și de medicul stomatolog Loredana Stănică. Totuși, dentistul face precizarea că la multe persoane, galbenul este culoarea naturală a dinților, oricât de bine i-ar îngriji. Deși vorbim de cazuri mai rare, există copii cu dantură imperfectă, sfărâmicioasă și fragilă, cu tot felul de discromii: galbene, maronii, gri sau chiar purpurii.Cauze. Potrivit stomatologului, nuanța mai gălbuie a dinților se datorează faptului că smalțul dentar este mai mult sau mai puțin translucid. Or, tocmai stratul inferior de dentină este cel care determină culoarea dinților. Pe de altă parte, o nuanță ușor gălbuie a dinților este întâlnită destul de frecvent și reprezintă o formă de manifestare a ceea ce în stomatologie se numește discromie dentară.Cum acționați. O serie de studii arată că tendința celor care au dinții galbeni de a recurge, la domiciliu, la o procedură de albire a dinților, a ajuns aproape o modă. Însă, medicul stomatolog le recomandă celor care au asemenea intenții ca înainte de a trece la fapte, să aibă o minimă discuție cu un specialist. Nu de alta, dar dacă nu se cunoaște adevărata cauză a îngălbenirii dinților, rezultatele vor întârzia să apară. Cât privește aplicarea benzilor de albire pe dinții cu probleme din proprie inițiativă, este posibil ca acest lucru să complice și mai mult situația, în plus, pot avea de suferit și gingiile.