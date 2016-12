Din secretele tălpilor fine

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mersul, statul în picioare vreme îndelungată, frigul sau căldura, încălțămintea, toate ne afectează picioarele și tălpile. Unica.ro a alcătuit o listă cu câteva sfaturi care, urmate, ne pot ajuta să avem cele mai fine tălpi și călcâie:Usucă-le bine, pudrează-le cu talc după fiecare baie și, o dată pe săptămână, oferă-le un tratament complet de înfrumusețare. Poți spune adio durerilor de picioare dacă, timp de 10 minute, îți scufunzi tălpile într-un lighean cu apă caldă în care ai dizolvat o lingură de sare de baie æ–!æ– cum ar fi cea pentru calmarea durerii de picioare de la Scholl sau cea pentru dezodorizare Lemongrass Deodorising Foot Soak de la The Body Shop. În plus, în acest mod, zonele mai țări ale pielii se înmoaie, iar circulația se îmbunătățește.Stratul gros de piele de pe călcâie, de pe părțile laterale și tălpi, precum și celulele moarte trebuie îndepărtate, așa că alege, după caz și preferințe, ustensile și creme mai mult sau mai puțin abrazive: piatră ponce æ–!æ– pentru un strat mult îngroșat al pielii, cea pentru bătături și piele aspră, cu perie de unghii și cu pilă pentru tălpi, creme pentru îndepărtarea celulelor moarte cu sâmburi de piersică măcinați, cu mentă și praf de piatră ponce sau cu sâmburi de măsline măcinați. Spală și șterge bine tălpile cu un prosop uscat, fără a uita de zonele dintre degete. După ce ai stat 10 minute cu picioarele în apă…Când este vorba de încălțăminte, nu te pripi să cumperi orice! Alege încălțămintea atunci când picioarele îți sunt un pic obosite, pentru a fi sigură că este într-adevăr comodă. Asigură-te că între vârful degetului cel mai lung și cel al pantofului este o distanță de cca 1 cm. Cumpără, pe cât posibil, încălțăminte din piele naturală, pentru că aceasta… respiră și este flexibilă. Nu purta aceeași pereche de pantofi în fiecare zi, pentru că transpirația sau umezeală din cauza vremii dispare (prin uscare) abia după 24 de ore. Nu merge tot timpul pe tocuri mai mari de 3 cm; acestea tind să împingă greutatea corpului înainte, favorizând durerile de picioare și spate. Nu cumpăra niciodată încălțăminte incomodă.Baia este întotdeauna o adevărată binefacere pentru picioarele obosite. Amestecă 3 lingurițe de făină de muștar în puțină apă și toarnă pasta obținută într-un lighean cu apă caldă. Înmoaie picioarele timp de 10 minute și vei vedea rezultatul. Pentru a înlătura încordarea și oboseala, adaugă 2-4 picături de ulei de lavandă în baia caldă pentru picioare. Masajul tălpilor æ–!æ– o desfătare! Stimulează terminațiile nervoase din tălpi și vei elibera, astfel, tensiunea din întregul corp. Nu ai neapărat nevoie de ulei sau cremă specială pentru masaj, dar, dacă vrei, poți folosi o pudra de talc, pentru suplețe și îndepărtarea mirosului neplăcut sau care are și efect antiinflamator.