Din octombrie 2007, primesc salariile cu întârziere

„Nu fur, nu dau în cap la nimeni, dar dacă nici banii munciți nu-i primim la timp, pentru ce mai muncim în România?” - se întreabă George Gabriel Bechir, alături de alți patru angajați ai unei firme de pază - SC Cameleon 2010-SRL. Sătui de nerespectarea sistematică a datei de primire a salariilor, au început să depună petiții la instituțiile de la care așteaptă sprijin: „De exemplu, la ITM, plângerea noastră a fost înregistrată la numărul 183, din 7 februarie a.c. Suntem hotărâți să nu mai suportăm această situație, nu pentru că ne place scandalul, ci pentru că nu ne mai putem duce traiul de azi pe mâine, fără plata salariului. Îi pasă cuiva de problemele pe care le avem în familiile noastre, sau că numărăm fiecare leuț ca să facem față grijilor familiale? Noi nu cerem decât să ni se plătească la timp salariile, așa cum sunt ele! Ne pare rău că a trebuit să batem la alte uși pentru ajutor, dar suntem depășiți de situație și avem nevoie de bani ca să putem supraviețui. Nu este posibil ca din octombrie 2007, să se întârzie salariile și câte trei săptămâni!”. Conducerea filialei constănțene confirmă situația Ion Rotariu, directorul filialei Constanța a SC Cameleon 2010 SRL (al cărei sediu central se află în București), a încercat să ne explice că, deși este adevărat ce reclamă angajații, s-ar părea că aceștia exagerează, totuși: „Nu este adevărat că se întârzie câtre trei săptămâni cu plata salariilor. Este o întârziere, nimic de zis, dar nu mai mare de trei-patru zile (!). Referitor la plata lefurilor pe luna decembrie, angajații trebuia să-și ia banii cuveniți între 20 și 25 ianuarie, dar s-a întârziat primirea sumelor de la București, unde se află sediul firmei, în Constanța existând doar un punct de lucru. S-a întârziat din cauză că - presupun, nu sunt sigur - dar s-ar putea ca firma noastră de la București să fi avut de achitat niște datorii față de stat, cum se face la început de an”. „Fiind supărați, oamenii pot spune orice!” Deranjat că oamenii n-au înțeles situația, preferând să-și spele rufele în afara familiei, respectiv pe la ITM sau presă, șeful punctului de lucru constănțean și-a asigurat angajații, dar și pe cei care nu mai lucrează la această firmă și au restanțe salariale, că pe data de 7 februarie s-au primit toate sumele de la București. „Avem în jur de 100 de posturi de acoperit și normal că au avut prioritate cei care sunt în prezent în posturi. Dacă nu procedam astfel, riscam să plece angajații din post și ce m-aș fi făcut eu în situația asta? Nu am ce să le fac, pentru că asta este situația! Bechir, de exemplu, în comparație cu ceilalți, care au copii și multe greutăți în familie, nu este însurat, nu are obligații cine știe ce de familie, dar asta nu înseamnă că n-o să-și primească toți banii. Pot să se ducă oriunde să-și ceară drepturile, dar nu mi se pare corect să aibă o atitudine sfidătoare față de firmă. Sunt oameni care au câte patru - șase copii, pe care i-am ajutat, le-am dat bani de la mine din buzunar. Din decembrie au început problemele, pentru că s-a întârziat două săptămâni, dar lucrurile s-au reglementat. Dar cum oamenii sunt supărați, pot să spună orice”. Șeful punctului de lucru constănțean își asigură, pe această cale, angajații, că o să-și primească până la ultimul leu din salariul cuvenit. Dacă nu se va întâmpla întocmai, așteptăm punctul de vedere al celor în cauză.