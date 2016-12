„Din nebun nu l-a scos toată viaţa, iar acum îi vrea averea!“

SEMNALE

„Din nebun nu l-a scos toată viața, iar acum îi vrea averea!“

De regulă, în perioada vieții, cei mai mulți oameni se străduiesc să realizeze ceva, cu gândul la anii bătrâ-neții, când nu atât nevoile materiale, cât neputința devine direct proporțională cu numărul anilor adunați pe răboj. Asta explică de ce majoritatea vârstnicilor doresc să-și lămurească problemele referitoare la moștenirea bunurilor atunci când simt că nu mai au prea mult de trăit. Evident, în multe cazuri, acesta este și momentul aprinderii conflictelor dintre moștenitorii de drept. „Suntem frați și, sincer, nu am inima ușoară atunci când mă iau de sora mea, indirect, căci în realitate la soțul ei și cumnatul meu e mai mult buba. Mamă nu avem, iar tata este plecat în Australia de aproape douăzeci de ani. Când a plecat ne-a lăsat în grija bunicilor, care ne-au fost ca și părinți. Bunica a murit acum doi ani, iar de bunicul avem grijă și eu, și sora mea. Necazurile ni le face cumnatul, care toată viața s-a ocupat să profite de familia mea, are un tupeu ce n-ați văzut. Pe bunicul, de exemplu, din nebun nu l-a scos toată viața, iar acum îi vrea averea. Problema e că și sora mea s-a dat după el, profită că eu am mai puțină carte decât ea și vrea să mă fraie-rească. Zilele trecute, bunicul mi-a vorbit că sora și cumnatul au în plan să le vândă lor toată averea și să facă un contract de întreținere. Bunicul are 79 de ani, iar soră-mea i-a promis că dacă le dă lor apartamentul cu trei camere și opt hectare de pământ, o să-l ia la ea acasă, la curte. Asta l-a încântat pe el, că nu mai poate la bloc. Vă rog din suflet să mă ajutați cu câteva informații: poate bunicul să dezbată moștenirea în momentul ăsta și să le dea lor totul? Dacă îl conving să semne-ze contractul de întreținere, poate bunicul să-i vândă soră-mi totul? Eu cum aș putea să-mi protejez partea? Și ar mai fi o chestie: toți vecinii știu că în ochii cumnatului, bunicul a fost toată viața un nebun, dar a știut să-i mănânce toți banii pe care-i avea. E nevoie de vreun act medical înain-te să le vândă? Vă mulțumesc din suflet și vă cer scuze pentru îndrăz-neală” – Leo Mischievici, 32 ani. v v v Situația nu e chiar așa de simplă, în primul rând datorită faptului că nu s-a dezbătut succesiunea după moartea bunicii dumneavoastră. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, dumneavoastră, domnule Mischievici, va trebui să-i spuneți surorii că pentru a cumpăra bunurile mobile și imobile ale bunicului, legea obligă să se facă dezbaterii succesiunii în urma decesului bunicii. Dacă, să presupunem, se îndepli-nește această procedură și se obține pentru bunic un certificat medico-legal de la Institutul de Medicină Legală (va trebui să-i atrageți atenția surorii dumneavoastră că altă ade-verință medicală nu este valabilă!), precum că e în deplinătatea facultăților mintale, atunci orice act încheiat ulterior de bunic, indiferent cu cine, va fi legal. Dacă sora dumneavoastră îl poate convinge pe bunic să facă un contract de întreținere, acesta nu poate fi atacat și, în aceste condiții, rămâne ea cu toată partea bunicului, practic, nu aveți cum să vă protejați bunurile care vi s-ar cuveni.