„Din moştenirea de la tata mi se ia un teren cumpărat de el“

„Din moștenirea de la tata mi se ia un teren cumpărat de el“

La dezbaterea succesiunii, unicul moștenitor s-a lovit de refuzul imbatabil al unui unchi, care nu recunoaște că ar fi primit banii pe respectivul teren de la tatăl său. Că problemele legate de moște-nire sunt multe și, adesea, extrem de complicate, o dovedesc nenumăratele semnale primite de la cititorii noștri pe această temă. Fiecare caz are particularitățile lui, iar litigiile care apar între moștenitori au fost mai frecvente în situațiile în care defunctul nu și-a rezolvat împărțirea moștenirii printr-o formă legală sau frații s-au considerat nedreptățiți, într-un fel sau altul, de către defunct. Cu toate că V. Ilinca (51 ani) nu mai are frați, iar tatăl său, om prevăzător din fire, s-a deplasat la notar în timpul vieții, cu ajutorul că-ruia a redactat un testament, potrivit căruia, după decesul său, toate bunurile acumulate în viață ar trebui să-i revină unicului său moștenitor, bărbatul tot nu a scăpat de probleme. „Tata a fost un om foarte muncitor la viața lui, a adunat ceva avere și, cu toate că nu m-a avut decât pe mine, nu i-a plăcut să se culce pe-o ureche și să-și trăiască viața mai în lene, așa cum avea el o vorbă. El îmi spunea mereu că orice om normal, cât e în viață, trebuie să realizeze ceva. Dacă nu are copii, să muncească pentru a-și asigura anii grei ai bătrâneții, când nevoile și problemele sunt și mai mari, iar dacă are moștenitori, să se gândească la ei cu fiecare zi care trece. Așa a gândit el și îi sunt recunoscător pentru asta. M-a ajutat și pe mine, a muncit și ca să lase ceva în urmă, așa era ambiția lui moștenită din părinți. Când era pe patul de moarte mi-a arătat testamentul, mi l-a dat și mi-a zis să mă duc cu el la notar după ce moare, ca să dezbat succesiunea și totul să fie în ordine”. După ce s-au scurs câteva săptămâni de la decesul tatălui său, V. Ilinca și-a luat testamentul și a mers la notar, care a și demarat procedura legală de dezbatere a succesiunii. A aflat, cu stupoare, că există probleme în legătură cu trei hectare de teren arabil pe care tatăl său le-a cumpărat, în urmă cu câțiva ani, de la un văr de-al său, dar nu a apucat să semneze contractul de vânzare-cumpărare pentru că vânzătorul plecase, pentru o perioadă, la muncă în străinătate, urmând ca la întoarcerea în țară să perfecteze actele. Conjunctura a făcut ca respectiva rudă să lucreze și astăzi în străinătate. „Problema e că vărul lui taică-meu, după ce i-am spus că trebuie să rezolvăm cu contractul de vânzare-cumpărare, nu mai recunoaște că ar fi primit banii de la tata. A recunoscut că i-a dat terenul să-l folosească până se întoarce din țară, pentru că și copiii lui sunt plecați afară, dar că ar fi primit banii pe teren nu vrea să recunoască sub nicio formă. E de necrezut cum pot fi unii oameni fără frică de Dumnezeu. Tata a plătit impozitul atâția ani, l-a arendat, iar chestiile astea, acum, nu mai contează. Profitând de încurcătura asta, unchiul meu cere terenul înapoi, dar eu nu sunt dispus să i-l dau, chit că mor cu el de gât”. v v v Înainte de a intra în fondul proble-mei, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că moștenirea înseamnă transmiterea patrimoniului (averii) unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către moștenitorii săi, fiind o transmisiune de drepturi pentru cauză de moarte, universală, unitară și indivizibilă. Moștenirea este de două tipuri: conform testamentului (succesiune testamentară) și în temeiul legii (succesiune legală). Dreptul la revendicarea bunului din patrimoniul succesoral Anticipând situațiile de genul celei prezentate de cititorul nostru, dacă testatorul a inclus în testamentul pe care l-a semnat un bun care aparține de drept unei alte persoane, legiuitorul permite acestei persoane să-și revendice bunul pe baza a ceea ce, în termeni juridici, se cheamă principii generale. Mai mult, stimate domnule Ilinca, în situațiile în care patrimoniul defunctului conține bunuri care aparțin unei alte persoane, determinarea acestei părți din patrimoniu și transmiterea ei persoanei îndreptățite sunt obligatorii prin lege. Având în vedere faptul că ruda dumneavoastră nu recunoaște tranzacția, fie și nefinalizată cu un contract de vânzare-cumpărare, pe care a făcut-o cu tatăl dumneavoastră, ideal ar fi să apelați la ajutorul unui avocat, pentru că s-ar părea că instanța este singura care poate să lămurească lucrurile.