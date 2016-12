Psihologul te ajută

Din cauza problemelor financiare i-a scăzut puterea de concentrare

Cercetările arată că, pe parcursul unei zile, un om uită aproximativ 80 la sută din ceea ce a învățat. „Permiteți-mi să salut echipa Cuget liber! Sunt o fire sinceră și pot să mă laud că mereu am stat bine cu memoria. Dar de când cu criza asta (câștigăm mai puțini bani la muncă) ne certăm că nu ne mai ajungem cu banii. Era chiar să mă bat cu soțul că nu mai putem să ne medităm fetița la matematică, deși e în clasa a VI-a, că la ei în școală așa se poartă ca să ai o șansă la un liceu bun. Și cauza supărării uit aproape tot. Dar când uit lucruri foarte importante mă enervez și mă cert cu toată lumea, dar în mod special cu soțul și copilul. Zilele trecute am uitat și pentru ce m-am dus în piață. Trebuie să umblu cu bilete și bilețele pentru orice fleac. Am uitat ziua de naștere a nașă-mi, am uitat s-o programez pe soacră-mea la dentist și nu mai pot să mă concentrez deloc la muncă. Durerea mare e că lucrez cu cifre cât e ziua de mare și le fac varză. Și colegele se miră de schimbarea mea. Am ajuns să le întreb de zece ori același lucru sau să le povestesc chestii personale de o mie de ori. E nașpa de tot, vă rog să mă credeți, mai ales că am abia 37 de ani. Mă gândesc că dacă nu se termină odată criza asta o să fac Alzheimer la 40 de ani. Nu pun gura pe alcool, nu fumez, în schimb, din cauza problemelor, dorm foarte puțin noaptea. Îl rog pe psiholog să mă învețe cum să mă concentrez mai bine. Sunt într-o situație disperată pentru că am făcut un curs și trebuie să dau examen, altfel pierd slujba, iar eu nu fac altceva decât să amân scrierea referatului pentru examen. Mă simt epuizată, am nevoie de ajutor. Vă mulțumesc” - Cristina P., din Constanța. v v v Fără doar și poate, concentrarea ne ajută să facem mai bine și mai repede ceea ce ne-am propus la un moment dat și să folosim la capacitate maximă propriile resurse, fără să ne epuizăm. Totuși, cercetările arată că pe parcursul unei zile, un om uită aproximativ 80 la sută din ceea ce a învățat. Așa că, dragă Cristina, psihologul Speranța Băcana consideră că nu trebuie să ne mire că tot mai mulți oameni caută formule prin care să-și îmbunătățească memoria și puterea de concentrare. Iar ție, pentru ca memoria să nu-ți mai joace atâtea feste, îți face câteva recomandări. Împarte-ți sarcinile pe etape După cum ne-ai povestit, te afli în situația de a prezenta un referat, urmare a cursului de perfecționare pe care l-ai absolvit. Specialista consideră că înainte de a te apuca de acest referat, va trebui să te documentezi cu multă grijă, să-ți sistematizezi ca lumea datele și să elimini informațiile inutile. Împărțindu-ți sarcinile pe etape clare, vei fi mai atentă la ceea ce faci la un moment dat și, automat, rezultatul va fi mai bun. Alternează problemele de rezolvat De asemenea, în mod special atunci când ai o situație mai dificilă de rezolvat și consideri că n-o vei scoate la capăt, încearcă să te ocupi de o altă problemă care te presează. Când îți vei relua treaba cea mai grea, care presupune un efort intelectual mai mare, s-ar putea să vezi mai limpede lucrurile și să ți se pară chiar simple. De obicei, tuturor ni se întâmplă ca atunci cînd ne gândim prea mult la un singur lucru, la un moment dat să ne scape detaliile importante. Ce poți face azi nu lăsa pe mâine! Nu este un proverb învechit, dimpotrivă! Psihologul consideră că dacă trebuie să faci un lucru în ziua respectivă nu te avantajează în niciun caz să-l amâni. Dacă ai ceva de făcut, fă și nu mai trage de timp, căci procedând așa vei fi mai organizată și nu vei fi obligată să intri în panică.