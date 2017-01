Din 2005, cerşeşte să i se remedieze deficienţele la termopane

Vox populi

Din 2005, cerșește să i se remedieze deficiențele la termopane

S-ar părea că sintagma „Clientul nostru, stăpânul nostru”, ca o relație civilizată între client și prestatorul de servicii, nu au intrat încă în sângele multora. Și cu asta parcă nu-i de joacă… Aiten Ungureanu (din Constanța, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 10), nu știe cum este pe alte meleaguri, însă este sigură că pe ale noastre există, de multe ori, o anomalie între relația dintre client și prestatorul de servicii. Din punctul ei de vedere, este greu de înțeles cum este posibil ca atunci când lucrarea comandată și plătită cu bani grei este deficitară din punct de vedere calitativ, clientul se vede obligat „să se căciulească în fața prestatorului de servicii pe nervii și pe banii lui, iar acesta să-l amăgească doar cu promisiuni”. O situație ca multe altele… „În 2005, am montat geamuri de termopan la apartament, la societatea SC Dekarotrans SRL Constanța, dar lucrarea nu a fost corect efectuată. Soțul meu le-a adus în repetate rânduri la cunoștință situația, a venit cineva atunci la fața locului și ne-a promis că în cel mai scurt timp o să vină să corecteze lucrarea, lucru care nu s-a întâmplat. Între timp, soțul meu a decedat, iar eu am continuat să mă plâng acestei firme. Dar nu mă aude nimeni. Am toate chitanțele, în afară de certificatul de garanție, pe care nu ni l-au dat la terminarea lucrării. Menționez că își bat joc de mine, amânându-mă mereu, poate și din cauză că soțul meu a decedat și eu nu mai am sprijin. Am apelat la ajutorul dumneavoastră, pentru că altă soluție nu mai am. Vă mulțumesc”. Eternele promisiuni Mihai Deac, patronul firmei SC Dekarotrans SRL Constanța, acceptă că neeliberarea certificatului de garanție a fost o scăpare din partea firmei, situație pe care a promis că o va rezolva. Oricum, ne-a explicat că toți clienții firmei știu (?!) că tâmplăria la lucrările din termopan este garantată 20 de ani, iar manopera în sine, trei ani. „Dar noi nu am făcut niciodată caz de acest termen de garanție și am executat remedieri chiar și în situațiile în care termenul de garanție era depășit. Vă dați seama că lucrăm cu diverși producători și mai intervin și probleme. În legătură cu cele spuse de doamna Ungureanu, eu nu cred că dânsa ne-a reclamat în ultimul timp că ar avea probleme, dar indiferent de situație, chiar astăzi (n.n. - 13 decembrie a.c.) o să trimit pe cineva la dânsa acasă, ca să vadă despre ce este vorba și, în funcție de ce va găsi pe teren, vom lua imediat o hotărâre. Însă, vă spun de pe acum că, indiferent de situație, hotărârea noastră va urmări mulțumirea clientului. Noi ținem foarte mult la prestigiul firmei și facem totul pentru ca relația noastră cu clienții să fie una corectă“. Chiar dacă, teoretic, motto-ul activității acestei firme este „Clientul nostru - stăpânul nostru!“, cel puțin în acest caz, până în momentul de față, în afară de eternele promisiuni, nu s-a întreprins nimic concret pentru remedierea lucrării respective. „După ce ați vorbit dumneavoastră, m-au sunat să-mi spună că o să vină pe 13 decembrie, dar n-au venit, Apoi m-au sunat că o să vină pe 14 decembrie, dar nu și-au respectat promisiunea. Au revenit pe 14 decembrie, seara, să-mi spună că o să vină pe 18 decembrie, dar nu-i mai cred”.