Dieta cu căpşuni de 7 zile

Dieta cu căpșuni de 7 zile

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Că aceste fructe, în plin sezon în această perioadă, sunt delicioase, o știe toată lumea. Însă, căpșunile sunt benefice nu doar sănătății, ci și siluetei, întrucât favorizează pierderea în greutate, arată Elle.ro. Așadar, căpșunile au un conținut scăzut de proteine, sunt bogate în vitamina C și acid folic și te pot ajuta să slăbești chiar și 4 kilograme într-o săptămână. În plus, accelerează tranzitul intestinal, conțin 90% apă, asigură echilibrul mineral, țin senzația de foame la distanță și ajută la eliminarea toxinelor din organism.Meniul pentru dietă cu căpșuni timp de 7 zileMic dejun: shake natural de căpșuni (o cană de căpșuni, plus una de lapte degresat, 2 cuburi de gheață și 2 picături de esență de vanilie), cafea sau ceai neîndulcite, un ou fiert. Dieta Oshawa te scapă de 7 kilograme în 10 zile și reduce celulita, fără efort!Prânz: salată cu roșii și brânză degresată, un piept de pui la grătar, o cană de căpșuni.Cină: Mâncare de spanac, 150 de grame de pește gătit la aburi și stropit cu zeamă de lămâie. Între mesele principale poți lua gustări precum iaurt degresat cu 3-4 căpșuni sau migdale crude.Mâncăruri de evitat în dieta cu căpșuniPentru ca dieta cu căpșuni să dea rezultate cât mai rapide este foarte important ca în cele șapte zile să eviți alimente precum carnea roșie, mezelurile, prăjiturile cu zahăr, cartofii prăjiți, pizza sau sucurile carbogazoase.În schimb, poți mânca spanac, lobodă, salată verde, ridichi și ceapă verde, pe care le poți combina cu carne de pui, de curcan sau pește.Dieta cu căpșuni slăbește și energizeazăMai multe studii au arătat că un consum regulat de căpșuni ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, întărește imunitatea și oferă organismului energie. Așadar, acest tip de dietă nu îți va da stări de slăbiciune întrucât căpșunile conțin fibre, proteine, vitamina C, vitamine de tip B, magneziu, cupru, calciu, potasiu și acid folic.