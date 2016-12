Dezlegare specială pentru blestem

Vineri, 02 Aprilie 2010.

Probabil că fiecare om are momente în viață când face sau spune lucruri pe care apoi le regretă. Într-o asemenea situație se află și o tânără cititoare a ziarului nostru, mai „nedusă la biserică și slobodă la gură. Am crezut că dacă sunt tânără mi se iartă orice. Nu vreau să dau prea multe din casă, problema e că am blestemat pe cineva din familie urât de tot deoarece chiar a meritat-o, iar treaba asta am făcut-o acum doi ani. Chiar dacă nu mi-a auzit nimeni blestemul, de atunci simt că ne merge la toți rău. Aș vrea să știu dacă pot să fac ceva ca să mă salvez din prăpastia în care m-am băgat singură, pentru că aș vrea ca măcar de Paște să am sufletul mai liniștit! Vă mulțumesc din suflet și vă doresc sărbători fericite și, oricâtă supărare aveți, nu blestemați pe nimeni, că o să regretați ca mine!” (Ana, 34 ani) vvv Vasile Vasile, preot paroh la Biserica Cuvioasa Parascheva din Năvodari, ne-a explicat cum puteți ieși de sub influența acelui blestem, dar și cum puteți obține iertarea persoanei căreia i-ați dorit atât de mult rău: este vorba despre dezlegarea specială de împăcare pentru blestem: „Există o dezlegare de jurământ în cartea bisericii, numită Aghiasmatar. În situația prezentată, îi recomand acestei doamne să meargă la biserică, să-și descarce sufletul prin sfânta spovedanie, iar preotul va ști să-i citească această rugăciune. Cu atât mai bine poate face acest lucru acum, în Săptămâna Mare. Dacă va proceda așa cum scrie în cartea bisericii, cititoarea dumneavoastră se va liniști sufletește și va învăța să ierte mult mai ușor”.