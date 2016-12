Dezbaterea moştenirii prin tribunal, mai ieftină

4

dezbatere succesiune in instanta

Buna ziua. Numele meu este Violeta, bunica mea a decedat acum 6 luni. Intre timp mama mea nu s a inteles cu fratele ei care a amenintat o ca se vor intalni la tribunal pentru dezabterea succesiunii. Mentionez ca nu este facuta succesiune nici dupa bunicul meu, decedat de peste 20 ani. Bunica mea a fost paralizata timp de 9 ani, din care 8 ani, fratele mamei nu a venit macar o data sa o vada. Mama mea a avut grija de ea legal, ca insotitor. In acest caz, banuiesc ca mai intai trebuie sa se dezbata succesiunea dupa bunic si apoi dupa bunica, nu? Va intreb daca el actioneaza in instanta este posibil ca el sa fie facut responsabil pentru plata celor 2 succesiuni, in conditiile in care noi nu am vrut sa se ajunga aici, initial trebuia facut totul jumatate-jumatate si asta era, insa nu s a putut. A doua intrebare este daca mama mea are acte ca avut grija de bunica, are sanse sa mosteneasca toata cota parte din ce i s ar fi revenit bunicii? Adica mama mea sa beneficieze de 75%, iar el de 25%? Multumesc. Cu stima,