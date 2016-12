Dezbaterea moştenirii prin instanţă poate fi mai ieftină decât prin notariat

4

succesiune

Buna ziua! Va rog respectuos sa-mi dati un sfat. Tatal meu a murit in ian acest an. In urma lui a ramas sotia supravietuitoare, fiul din a doua casatorie, si eu fiica din prima casatorie. Am incercat sa ne integem la un notar dar nu s-a putut, eu carnd in final suspendarea dosarului pentru a imi cere drepturile in instanta! Spuneti-mi va rog in cat timp trebuie sa fac asta, trebuie intr-un termen limita, sau cum se face?! Nu stiu daca sunt in situatia financiara sa deschid o actiune atat de mare mai ales ca sunt multe de impartit si multe expertize de facut, si vroiam sa stiu cat timp am pana a trebui sa fac acest lucru, eu fiind cea care a suspendat dosarul la notar! Va multumesc anticipat!!