Dezastrul de la Brotăcei: Pe aici nu se trece!

Cine nu voteaza,nu conteaza

Expresia de mai sus,nu am inventat-o eu.In urma cu cateva luni,cineva a postat aici un comentariu in favoarea lui Mazare.Printre altele,el a mai scris in comentariu ca cine nu voteaza,nu conteaza.Probabil ca a fost un apropiat din "echipa mea". Adevarul sta in vin sau gura pacatosului adevar graieste.Omul a scris ce nu trebuia sa scrie.Cred ca pentru greseala asta chefliul nostru a primit o corectie. Mazare l-a trimis la bar sa-i aduca o scobitoare si un tirbuson.Electoratul lui Mazare nu a fost,nu este si nu va fi niciodata mai mare de 30% din totalul cetatenilor cu drept de vot. Daca Mazare crede ca cine nu voteaza,nu conteaza,daca asta este cu adevarat mantalitatea lui si eu cred ca asa gandeste,inseamna ca 70% dintre constanteni nu sunt reprezentati in administratia locala.Faptul ca Mazare este primarul unei minoritati si ca majoritatea cetatenilor nu sunt reprezentati in administratie,se vede.Se vede pe strada,se vede la Brotacei,in Parcul Tabacariei,la Cazinou,se vede in factura de la incalzire,se vede peste tot.Asadar,mai avem putin timp la dispozitie.Chemati-va rudele,sunati-va prietenii,cumparati-le cate o carja la bunici si veniti impreuna la sectia de votare.Nici nu ne dam seama cate avem de pierdut.Prezenta noastra in numar mare la vot, este cosmarul politrucilor.