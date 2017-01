Deşi a lipsit peste o lună din apartament, a plătit integral întreţinerea

SEMNALE

Deși a lipsit peste o lună din apartament, a plătit integral întreținerea

Este sezonul concediilor și multe persoane pleacă de acasă pentru perioade mai lungi de timp, lucru care ar trebui să atragă și diminuarea cheltuielilor de întreținere, în situația în care locuiesc la bloc. Pentru a nu fi păcăliți de administratorii care nu cunosc legea sau „se fac că plouă”, cititorii noștri doresc să afle care sunt plățile pe care trebuie să le facă atunci când lipsesc mai mult timp din apartament și de ce anume sunt scutiți. „Concediul meu la firma la care lucrez este de șase săptămâni. În toată această perioadă am fost plecat din țară (zece zile), iar restul concediului l-am petrecut la munte, la socrii mei. Cu toate astea, când a trebuit să plătesc întreținerea luna trecută am observat că nu mi s-a dat nicio scutire pentru perioada cât am lipsit. M-am certat cu adminis-tratorul și președintele, care n-au vrut să înțeleagă că am fost plecați, iar eu m-am supărat și nu am mai plătit întreținerea. Acum stau și mă gândesc dacă am procedat bine, de aceea aș vrea să știu în ce condiții este scutit un locatar de la plata întreținerii dacă pleacă de acasă așa de mult timp? Vă mulțumesc foarte mult pentru lămuriri” – Ionela Sorin, 46 ani, din Constanța. Ce plătiți la întreținere când plecați mai mult timp de acasă În situația în care se întâmplă să plecați de acasă doar pentru câteva zile, în nici un caz nu se pune problema să fiți scutiți de la plata utilităților comune. Lucrurile iau o cu totul altă turnură însă atunci când lipsiți mai mult de o lună din apartament și acesta rămâne nelocuit. În astfel de cazuri se consideră că temporar nu mai locuiți acolo și astfel puteți fi scutit de la plata unor utilități, cum ar fi: gunoiul, salariul femeii de serviciu, gazele, apa (dacă nu aveți apometre). „Potrivit legislației, cheltuielile pentru ceea ce nu consumăm nu se achită atunci când nu suntem acasă o perioadă mai lungă de timp, cu condiția să anunțăm administrația blocului despre acest lucru” – ne-a explicat Marcel Dragu, președintele Uniunii județene a asociațiilor de proprietari Constanța. Cheltuieli care se plătesc În schimb, chiar dacă suntem plecați, se plătesc reparațiile și service-ul liftului, lucrările de reparații la terasă, la interfon, la conductele comune, cheltuielile administrative - în afara salariului femeii de serviciu. Trebuie să dovediți plecarea Înainte de a pleca de acasă cel puțin o lună de zile, va trebui să adresați o cerere scrisă către administrația blocului, prin care să anunțați acest lucru și să menționați perioada în care apartamentul dumneavoastră va fi liber. Numai în baza acesteia veți putea fi scutiți de la plata întreținerii. În situația în care, deși ați anunțat administrația în timp util că apartamentul dumneavoastră urmează să fie nelocuit o lună și cu toate astea sunteți trecuți la întreținere, administratorul poate fi reclamat la primărie, întrucât acest lucru contravine legilor în vigoare și reprezintă un abuz din partea sa.