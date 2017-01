Depăşită de „isteriile“ fiului său

Psihologul te ajută

Depășită de „isteriile“ fiului său

„Încă de mic, băiețelul meu, Tudor, care pe 26 august a împlinit doi ani, se supăra ușor, se speria din orice și plângea una-două. Când nu reușeam să-l potolesc, speriată, alergam cu el la doctor. După ce se convingea că nu are nici o boală, medicul râdea și mă sfătuia să am răbdare și înțelegere față de emoțiile lui, dacă vreau să crească fericit și cu un comportament adecvat. În ultima vreme, am schimbat puțin foaia și, atunci când el plânge fără motiv, noi râdem sau îl amenințăm că-l vom duce la doctor, dacă nu tace. Să vedeți atunci plânsete și isterii! Ne poate ajuta psihologul să-l potolim?“. (Marilena Spânu, din Eforie) Emoțiile copilului sunt reale! Psihologul Speranța Băcana apreciază interesul cititoarei noastre față de comportamentul surprinzător al copilului său, pentru că, orice supoziții ar face părinții, emoțiile copilului sunt reale și foarte puternice, chiar dacă ele par, de multe ori, iraționale pentru adulți. Aceasta, din cauză că micuții se pot speria de străini, de întuneric sau se pot supăra și pot începe să plângă din motive lipsite de importanță. Alteori, reacționează violent pentru că se simt frustrați că nu pot face un lucru anume și, mai ales, dacă li se spune că nu vor primi ceea ce-și doresc. Împărtășiți stările copilului! Acul pentru cojocul „isteriilor“ copiilor se află, însă, tot în mâna părinților, care trebuie musai să le înțeleagă emoțiile și, mai mult, să le împărtășească. Iar dacă râdem de plânsul, supărarea sau frica celor mici, dacă îi pedepsim sau îi ignorăm pentru aceste manifestări, copiii vor deveni timizi, retrași și incapabili să-și exprime emoțiile în mod natural. În schimb, dacă părinții au răbdare și sunt blânzi când copilul se luptă cu emoții puternice, probabilitatea ca acesta să crească fericit și echilibrat este mult mai mare. Plânsul nu trebuie ignorat! Plânsul este o cale prin care copilul mic spune că ceva nu este în regulă și nu trebuie ignorat sub nici o formă! Este adevărat că unii copii plâng prea mult și aproape nimic nu-i poate liniști, pentru că nici cauzele care le determină această reacție nu sunt cunoscute în momentul respectiv. Specialiștii susțin că plânsul în astfel de situații se pare că nu dăunează copilului. Nu speriați copiii! Părinții fac o mare greșeală atunci când sperie copilul cu formule de genul „Te duc la doctor, dacă nu te potolești!”, sau “Dacă nu ești cuminte, îți fac injecție!”. Fără să-și dea seama, traumatizează psihic copilul, iar efectele acestei traume se pot vedea mai târziu. De aceea, indiferent de…isteriile copilului mic, părinții trebuie să-și păstreze calmul și răbdarea, căci numai astfel vor reuși să-i alunge frustrările și să-i readucă zâmbetul pe buze.„Încă de mic, băiețelul meu, Tudor, care pe 26 august a împlinit doi ani, se supăra ușor, se speria din orice și plângea una-două. 