Demolare sau modernizare? CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PIAŢA GRIVIŢEI?

Constănțenii, tot mai nedumeriți:

Demolare sau modernizare? CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PIAȚA GRIVIȚEI?

A curs multă cerneală în ziarul nostru pe tema nemulțumirilor constănțenilor, dar și ale comercianților și producătorilor privind aspectul de ansamblu dezolant al Pieței Griviței. Oamenii mai că s-au împăcat cu ideea că acest loc emblematic pentru Constanța va zace mult și bine sub povara degradării și mizeriei, iar autoritățile… vor pluti, în continuare, deasupra realității.Sătui să li se tot promită proiecte care nu prind contur, cititorilor noștri aproape că nu le-a venit să-și creadă ochilor când au văzut că "a început să miște ceva" în sectorul dedicat comercializării legumelor și fructelor, zonă care atinsese nivelul maxim de degra-dare: plină de gropi "antice și de demult", din cauza cărora cum-părătorii cădeau "ca popicele", cu tarabe roase de timp și rugina la vedere, iar lista… calităților ar putea continua.Cei mai sceptici s-au gândit că "Se pune de ceva imobiliar, din care șmecherii să facă bani!", alții nu s-au grăbit să anticipeze ceva rău, de aceea s-au gândit să ne întrebe pe noi "Ce se întâmplă cu Piața Griviței?", sperând că, totuși, ar putea fi vorba despre un proiect în beneficiul calității actului de comerț și al respectului față de miile de constănțeni care-și fac zilnic aprovizionarea de aici."Vă spun sincer, unde văd că se toarnă ceva, mă gândesc că vreun șmecher face o clădire de închiriat sau un bloc. La cât de haotic s-a construit în oraș, nu m-aș mira ca și în Piața Griviței să se facă vreun bloc de birouri. Am întrebat în stânga-n dreapta, mi s-a spus că s-ar renova, dar n-aș crede!" (Maria, 38 ani). "Am plătit aproape 700 lei chirie pe o tarabă pe care am cârpit-o cum am putut! Până la urmă m-am mutat în corpul central… Acum se lucrează, să vedem la sfârșit ce-o să iasă! Poate o să dispară și cei care vând din port-bagaj, concurenții noștri!" - ne-a spus un producător care vinde, cu acte în regulă, în această piață de peste zece ani.Șeful Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare Constanța, Ion Ciobanu, ne-a dat vești bune, asigurându-ne că desfășurarea de șantier vizează modernizarea acestei semnificative părți a Pieței Griviței. În primă fază, s-au schimbat țevile de apă, a căror vechime depășise 50 de ani, toate conductele de apă potabilă fiind înlocuite. Apoi s-a făcut scurgerea la toți agenții economici din zonă, pentru a nu mai fi nevoie să se spargă ulterior pentru asemenea lucrări, cum se mai întâmplă pe la noi.În ordinea executării lucrărilor urmează refacerea platoului descoperit, prin turnarea unei plăci de beton pe o suprafață de 160 metri pătrați. Apoi, se va construi un acoperiș ușor din tablă pentru protecția producătorilor și a comercianților, dar și pentru îm-bunătățirea aspectului general al acestui perimetru. După care, în circa zece zile, se vor aduce tarabe noi, moderne: "După ce se toarnă betonul, în două-trei zile se pune acoperișul, astfel încât până la data de 25 aprilie se estimează ca totul să fie finalizat, să arate frumos. Pot să vă spun că aceas-tă piața este copilul meu de suflet, mi-am dorit întotdeauna să arate frumos, dar criza ne-a pus piedici. Am găsit însă înțelegere la con-ducerea RAEDPP, căreia m-am plâns că nu se mai poate așa, tre-buie să facem ceva. O să plătim tarabele în rate, o s-o scoatem la capăt cumva, important este să schimbăm fața acestei atât de importante piețe!", a conchis I. Ciobanu.Constănțenii cu ștate mai vechi știu că actuala Piață Griviței s-a numit, cu ani în urmă, "Piața Griviței II", denumită astfel după strada care o străbate, prima aflându-se în spațiul ocupat acum de Tomis Mall. Poziția centrală a făcut, în timp, din această piață o emblemă a orașului. Este un motiv în plus pentru care cititorii noștri consideră că astfel de locuri trebuie să se bucure de un real respect din partea edililor, nicidecum să fie lăsate în paragină, fie și din cauza crizei.