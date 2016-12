Decăderea din drepturile părinteşti, prin… trocuri murdare?

Decăderea din drepturile părintești, prin… trocuri murdare?

Sancțiunea decăderii din drepturile părintești, reglementată de Codul Familiei, reprezintă cea mai severă măsură de dreptul familiei. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, de exemplu, punerea în primejdie a sănătății sau a dezvoltării fizice a copilului prin felul de exercitare a drepturilor părintești, prin purtare abuzivă ori prin abateri grave în îndeplinirea îndatoririlor de părinte este unul dintre motivele care atrag această sancțiune.„Un părinte poate fi decăzut din drepturile părintești pentru că este... lucrat de celălalt, sau chestiile astea trebuie dovedite foarte bine? Sau dacă recurge la șantaj, ca să primească pensie alimentară mai mare” – este dilema lui Marian Surdu, din Constanța.xxxDecăderea din drepturile părintești este o sancțiune gravă, care se aplică pentru anumite fapte prevăzute de lege, nu după cum apreciază unul dintre părinți. Totul, din cauză că un copil nu este o haină de care părintele să se poată debarasa în funcție de interesele pe care le are în relația cu… fostul sau fosta la un moment dat. Așadar, consilierul juridic precizează că eliminarea obligațiilor pe care le are, prin lege, un părinte, fie că este vorba de mamă, fie de tată, nu înlătură obligațiile acestuia față de copil. Astfel, conform legii, chiar și decăzut din drepturile părintești, părintele respectiv va fi obligat să plătească, în continuare, pensie alimentară copilului. Pe de altă parte, și mama are dreptul să ceară mărirea pensiei alimentare pentru copilul încredințat de instanță ori de câte ori crește salariul fostului soț. Referitor la decăderea din drepturile părintești din motive care ascund trocuri murdare între părinți, așa ceva nu permite legea!Motive temeiniceÎntr-adevăr, un părinte poate fi decăzut din drepturile părintești, dar numai pentru infracțiuni grave, pentru care s-a stabilit, ca pedeapsă adiacentă, și decăderea din drepturile părintești de către instanța penală, pe durata stabilită de aceasta. De asemenea, potrivit Codului Familiei, decăderea din drepturile părintești poate apărea și dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului sunt primejduite prin felul de exercitare a drepturilor părintești, prin purtarea abuzivă sau prin neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor părintești etc. În concluzie, nici chiar decăderea din drepturile părintești nu îl scutește pe părinte de îndatorirea de a contribui la întreținerea copilului!