De n-ar fi orgoliile!

„Am lucrat ani de zile în Port, dar din cauza disponibilizărilor, am fost nevoit să plec și să muncesc afară, în Spania. Chestia asta m-a supărat teribil. Poate că afară era bine, dar înainte de criză, acum s-a împuțit treaba peste tot. Ghinionul meu e că am prins perioada asta nasoală și trebuie să mă întorc acasă. Citesc pe internet Cuget Liber și am văzut că la primăria Constanța a venit în vizită primarul din Rotterdam. Dacă ai noștri o să învețe de la ce au făcut bun olandezii din portul lor, posibil să-mi treacă supărarea. Am început să sper că o să se facă locuri de muncă în zona portuară, ar fi norocul celor plecați prin lume să se întoarcă acasă” - ni s-a confesat S. Adam, care întotdeauna a acuzat autoritățile locale că nu fructifică potențial economic enorm al portului constănțean, astfel încât să permită creșterea locurilor de muncă.Să învățăm de la alțiiFără a fi un nostalgic al comunismului, cititorul nostru a dorit să reamintească faptul că în acea perioadă, schimburile de experiență între orașe, pe teme de larg interes cetățenesc, erau ceva la ordinea zilei. Probabil că și acum se fac asemenea schimburi, dar nu sunt suficient mediatizate, iar dacă sunt: „Greu își recunosc ai noștri deficiențele de management sau chiar deloc. Ar fi cazul să fie mai modești, să recunoască verde că suntem rămași în urmă, dar că pot schimba un pic lucrurile urmându-le exemplul... De n-ar fi orgoliile, poate că nici problemele n-ar fi așa de mari în România!”.Referitor la afirmația primarului din Rotterman că modelul administrării acestui port de către primărie a fost unul de succes, cititorul nostru consideră că acest lucru este posibil și la Constanța, dar cu un management după model olandez, nu românesc…