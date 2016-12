Vox populi

De groază! Sute de boli transmise de la animal la om (I)

Alături de câinele nevaccinat - o sursă inepuizabilă de infecție pentru oameni, animalele vertebrate, mamiferele și păsările pot transmite omului până la 200 de boli, cunoscute sub denumirea de zoonoze.Problema maidanezilor a luat o altă întorsătură, în sensul că potrivit unui recent raport al deputaților, urmează ca eutanasierea lor să fie decisă la nivelul administrațiilor locale, însă numai după aflarea punctului de vedere al cetățenilor din localitatea respectivă. Cum subiectul ocupă un loc principal pe agenda constănțenilor, mai mulți cititori ne-au recomandat să schimbăm un pic registrul: „Vă rugăm să nu îngropați acest subiect! Vă rugăm să scrieți, să citească și autoritățile, despre bolile cu care ne pricopsim de la mușcăturile și de la fecalele maidanezilor! Problema e foarte, foarte gravă, a început școala. Ca să nu mai vorbim că mulți copii care au fost mușcați de câini nu mai merg la cursuri fără însoțitori!” (Tiberiu Adam, 37 ani). „Ce o fi mai crud? Să eutanasiezi un câine sau să vezi un om mutilat de animal, care ar putea fi chiar copilul tău?” (Liliana Aftene, 41 ani). „E mai bine să ne îmbolnăvim de pe urma animalelor și să ne dăm buni creștini că nu le dorim moartea? Trebuie să se știe toate lucrurile astea! Felicit Cuget liber pentru implicare, nu vă lăsați și arătați că și bolile sunt un motiv pentru care ei trebuie să dispară! Văd că despre ele nu se prea vorbește! Eu am auzit că sunt foarte multe boli pe care le putem lua de la maidanezi?“ (Virgil Zidaru, 48 ani). „Oare acești mari iubitori de maidanezi, cu inima cât o pâine caldă, n-or avea idee că rahații de câini transmit boli grele, iar copiii sunt cei mai predispuși? Eu n-am auzit pe niciun promaidanez să deschidă subiectul ăsta, care mie mi se pare partea cea mai gravă!” (Marieta Mirea, 36 ani).Lucruri ce trebuie știuteEste adevărat că de când lumea și pământul, câinele este considerat prietenul omului. Din păcate, drumul de la prietenie la... dușmănie este extrem de scurt, și asta din cauză că nu doar mușcăturile pot transmite boli grave, ci și fecalele prezintă același pericol. Ținând cont de dorința cititorilor noștri, vom scrie și despre bolile pe care omul le poate contacta, în primul rând de la câini, dar și de la alte animale. Respectarea legislației, o altă problemă!Înainte de a ne prezenta însă bolile care pot fi transmise de la animale la om, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, apreciază că dacă, așa cum dealtfel prevede și legislația, proprietarii animalelor, în plimbările cu acestea prin parc sau alte locuri publice ar avea asupra lor mănuși, făraș, pungi de plastic pentru colectarea fecalelor, atunci pericolul de transmitere a bolilor la om, pe această cale, ar fi mai mic. „Din păcate, cei care procedează astfel sunt incomparabil mai puțini față de cei cărora nu le pasă ce lasă în urmă… prietenii lor. Ca să nu mai vorbim despre câinii comunitari!“. Vi s-a întâmplat să auziți cuvântul zoonoze și să nu știți ce înseamnă? Specialistul ne-a explicat că aceasta este denumirea generică a bolilor care se transmit de la animal la om. Viroze, bacterioze, parazitoze, micozeBolile menționate mai sus, ca și zoonozele, în general, sunt transmise de animalele de companie nevaccinate și care nu fac vizite regulate la medicul veterinar. Aici trebuie subliniată importanța vaccinării animalelor, nu doar pentru sănătatea lor, cât și pentru a celor din jur.Cum lista bolilor cu care ne putem molipsi de la animale este lungă, vom continua s-o prezentăm în ziarul nostru de mâine.